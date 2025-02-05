自由開講》毀台亂政 藍白兩黨已成政治亡命之徒

◎ 吳易翰

現在國會的「在野之亂」，是當今「藍白複合體」的最佳寫照，更是「兩黨合致」的展現。2024總統大選，在野兩黨結合的「藍白合」破局後，全力轉向進取立委選舉，民眾黨主攻「政黨票」，而國民黨占有傳統「基層組織鐵票」的優勢，然國會選舉結果，再現「朝小野大」的政局。

藍白兩黨對內祭出「毀台法案、亂砍預算」等手段，對外配合中國「軍事威脅、認知作戰」的「裡應外合」的統戰模式，不計政治後果，宛如沒有明天的政治亡命之徒。圖為國民黨團總召傅崐萁（右）、民眾黨團總召黃國昌（左）。（資料照）

根據去年底的台灣民意基金會最新民調顯示，「台灣認同」已獲壓倒性的全面勝利，且每一個年齡層都呈現台灣人認同壓倒中國人認同的現象。連日前TVBS的網路投票結果，都有高達89%不支持放寬陸配入籍年限，也不僅是台灣認同問題，其背後更有國人高度擔心對國安的戕害的意涵。

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長久以來，由於國民黨的政治細胞基因裡，始終有無法根除的「一中意識」，加上現今民眾黨對民進黨的仇恨值非常高，因此深諳在國會是關鍵少數，唯有和國民黨綁在一起才有「發聲的舞台」，故在「立法院執政」是目前藍白最好的「復興之路」。

現在的藍白兩黨，在無法取得中央政府執政權情況下，對內只好祭出「毀台法案」、「亂砍預算」等手段，對外則配合中國「軍事威脅、認知作戰」的「裡應外合」的統戰模式。如今，「藍白共犯」不計政治後果、政治選票，肆無忌憚的做出引起各界反彈之行為，難道不像兩個沒有明天的政治亡命之徒嗎？

（作者為政治工作者）

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