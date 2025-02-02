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自由開講》臺鐵公司化後永續發展之道

2025/02/02 16:56

◎ 鄭永祥

國營臺鐵公司掛牌滿1年，估虧損新台幣120億元比2023年的114億元還多。審視臺鐵在公司化後的財務報告之財務虧損情形，資產折舊部分占了30%以上成本支出，根據過去高雄捷運跟高鐵財改案之經驗，當時的中央及地方政府花了很多努力去降低折舊部分所攤提之費用，因此政府若能有效協助降低臺鐵折舊的支出，對臺鐵公司的成本結構將會有根本的改善，進而改善其財務績效

國營臺鐵公司掛牌滿1年，估虧損新台幣120億元。（資料照）國營臺鐵公司掛牌滿1年，估虧損新台幣120億元。（資料照）

此外，臺鐵已經近30年未調整過票價，若是票價不調整就無法合理反映營運成本，臺鐵也難提升服務品質，更無法提供好的薪資待遇給員工，進而留住員工，長此以往，對於員工士氣提升及顧客服務品質改善、安全提升皆非長久之計。因此，政府有責任來協助臺鐵創造合理的經營服務環境，建立一套自動調整其運價費率結構的機制，可考量與消費者物價指數連動，讓其合理反映營運成本

而除了本業之外，附屬事業收入開發目前是許多國外鐵道公司重要之財務來源，日本JR九州鐵路集團附屬事業收入甚至佔總收入一半以上，臺鐵車站大都位在各都市發展之中心且遍佈全省，因此其應不只有車站之功能，應努力讓臺鐵車站成為周邊居民生活的中心，臺鐵車站周邊的場站空間可以透過更高強度之開發，讓旅客的食、衣、住、行、育、樂需求能有效被滿足，來創造附屬業務之營收，並衍生更多的旅運需求

百年歷史的台鐵高雄三塊厝車站，1月19日迎來百年LDK58蒸汽火車，配合去年風災救活的百年老樹，形成「百年車站、百年火車、百年老樹」的「三百」景觀，是高雄春節新景點。（記者葛祐豪攝）百年歷史的台鐵高雄三塊厝車站，1月19日迎來百年LDK58蒸汽火車，配合去年風災救活的百年老樹，形成「百年車站、百年火車、百年老樹」的「三百」景觀，是高雄春節新景點。（記者葛祐豪攝）

臺鐵公司未來要能永續發展，人才是組織的核心，並能扮演組織成長重要之角色。公司化後必須要證明能夠獲利，員工才會有信心，並透過合理的福利與激勵制度，人才能留下來，才能透過有效的人才晉用、養成與培訓過程，建立一個學習型的組織文化，並將臺鐵之前導入的安全管理系統（Safety Management System）有效落實到第一線的站務員、司機員、維修及行車人員的工作內容及行為模式，讓風險管理機制反應在臺鐵第一線人員的日常工作細節中。

工會也應在臺鐵永續發展過程中扮演一定之重要角色，除透過積極參與公司發展的決策外，也要體諒臺鐵目前經營的困境與劣勢，協助管理階層統合不同組織層級同仁的能量，也要能有汰除不適任員工的機制，才能建立一個正向的公司組織文化，進而提供社會大眾一個更安全、可靠、迅速、舒適，且親切的臺鐵運輸服務。

（作者為國立成功大學交通管理科學系教授）

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