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自由開講》文化自由受挫！國民黨削減公視預算的危機

2025/01/23 08:30

◎ 細菌先生

國民黨立院黨團對公共電視預算的大幅削減，引發了台灣藝文界和影視圈的強烈反彈，這一舉措的潛在危害，不僅削弱了公共媒體的獨立性，還阻礙了台灣文化與言論自由的發展。 公共電視的存在，有助於維持社會的多元文化與民主價值。

作為非營利公共媒體，它致力於提供高品質的文化與教育節目，並透過多元化的報導角度，促使公眾進行獨立思考和理性判斷。

國民黨以「報導偏頗」與「戲劇篡改歷史」等理由，將公共電視的年度預算23億元全面削除，無疑是對公共媒體的一次不正當打壓。（資料照）國民黨以「報導偏頗」與「戲劇篡改歷史」等理由，將公共電視的年度預算23億元全面削除，無疑是對公共媒體的一次不正當打壓。（資料照）

國民黨卻因「報導偏頗」與「戲劇篡改歷史」等理由，將公共電視的年度預算23億元全面削除，這無疑是對公共媒體的一次不正當打壓。重要的是，這筆23億的預算不僅是公共電視的生命線，還是支撐許多優質內容製作的必要資金來源。若失去這筆預算，公共電視將面臨資源枯竭的困境，這將直接影響到文化創作的多樣性及報導的深度。

公共電視提供的許多節目，如高水準的紀錄片、戲劇及文化節目，是文化生態系統不可或缺的一部份，削弱這些節目，將使得台灣多元文化受到重創

這一削減預算的行為亦引發對影視產業的損害。在台灣本土影視產業需要更多支持與投入的背景下，削減公共電視的資源，無疑雪上加霜。若沒有公共電視的投入，許多有潛力的創作者將失去展示其作品的舞台，這不僅扼殺了新生力量的崛起，還限制了影視產業的創新和突破

在新聞自由與民主監督方面，公共電視同樣扮演著不可或缺的角色。作為一個不受商業與政治壓力驅使的媒體平台，它能夠以獨立的姿態進行報導，保障了公眾的知情權。削減預算等同於變相削減此類獨立報導的可能性，從而影響公眾接觸真實信息的渠道，這對台灣的民主機制作成負面影響

王小棣導演所質疑的「為何公共電視需要被藍綠政治人物決定？」雖然依法因公視接受文化部預算贈給，所以須由國會審核其預算，且董監事席次經常淪為政治角力的戰場；而王小棣此一質疑，正是公共電視作為一個「公眾財產應如何逃脫政治枷鎖」的核心議題。國民黨的這一大幅削減預算行為，極有可能因「政治立場」，捨棄了更為重要的「文化價值」，卻未認識到這對整個社會結構所帶來的長期危害

王小棣導演提出質疑，「為什麼公共電視的董監事一定要由兩黨來決定？」「為什麼政黨要駕凌在單純的公共文化窗口之上？我們社會為什麼不能把政黨放在它適當的位子？」（資料照，記者陳奕全攝）王小棣導演提出質疑，「為什麼公共電視的董監事一定要由兩黨來決定？」「為什麼政黨要駕凌在單純的公共文化窗口之上？我們社會為什麼不能把政黨放在它適當的位子？」（資料照，記者陳奕全攝）

政治決策遠離文化藝術 讓文化與媒體自由發展

面對此情此景，各界藝文人士和影視圈的抗議，是對文化創作自由受到威脅的正義吶喊，呼喚著政治人物應重新審視其對於公共媒體的態度

允許文化與媒體自由發展，將使台灣在世界文化舞台上獨樹一幟；反之，若在政治利益之下扼殺公共電視，將無異於自削其羽，失去一個推動社會進步的重要引擎。是時候，讓政治決策遠離文化藝術，讓台灣的未來更為光明

（作者為政治幕僚）

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