自由開講》只刪「台灣」預算 不敢刪除「中國」預算

◎廖觀湖

農曆年前，藍白兩黨以粗暴方式刪減或凍結總預算案，對此國民黨立委王鴻薇出面表示，「韌性國家醫療整備計畫」出現民進黨立委沈伯洋創立的「黑熊學院」、吳怡農的「壯闊台灣」在名單裡，她表示「民進黨側翼組織想拿預算門都沒有」。筆者認為，王鴻薇凸顯中國國民黨依舊排斥台灣本土文化的歧視心態。

立委王鴻薇出面指韌性國家醫療整備計畫出現「黑熊學院」，因而刪減預算。（記者方賓照攝）

首先，我們腳踩福爾摩沙島、喝著台灣水，因此透過「黑熊學院」、「壯闊台灣」等關懷台灣本土的團體，書寫台灣當地的歷史記憶與文化特色，何錯之有？

請繼續往下閱讀...

但如今，中國國民黨顯然又玩起戒嚴時期那套「打壓台灣本土文化」的老戲碼，公視預算被刪減也是如此，原因竟是國民黨陳玉珍所說的「報導偏頗與竄改歷史」，公視拍出《一把青》、《通靈少女》、《我們與惡的距離》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《天橋上的魔術師》、《茶金》與《火神的眼淚》等多部的優質節目，國民黨竟然敢睜眼說瞎話，擺明來說，就是國民黨不敢面對戒嚴威權體制時期，那一段欺壓台灣與傷害人民的歷史。

之前國民黨打算要年輕人負擔更多健保費，並準備把中配取得台灣身份證年限縮減為四年 。（資料照）

其次，國民黨這波刪除預算的行動，只刪跟「台灣人民」相關的公視、性平與文化幣等相關預算；但有趣的是，與「中國人民」人民福祉有關的預算完全保留，例如之前國民黨打算要年輕人負擔更多健保費，並準備把中國配偶取得台灣身份證年限縮減為四年，甚至不需放棄中國國籍，往後可以透過依親來台灣使用健保，這種掏空台灣財政的政策才真正應該受到檢視，但國民黨卻隻字不提。

請問「中國」國民黨你心中有「台灣」嗎？你們追求的是「台灣人的福祉」還是「中國人的福利」呢？你們到底是「保護台灣」還是「出賣台灣」呢？

（作者為教育工作者）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法