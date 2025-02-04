曹興誠八不居士》警告蔡正元先生不可放肆

現在在台灣，最敢於攻擊我的文化流氓就是蔡正元。我喜歡叫他蔡歪元，因為他的言行沒有一點是「正」的。

◎ 曹興誠

我自2022年八月公開抗共保台、並斥責中天新聞網是「匪台」之後，中天新聞網就策動了許多台灣的文化流氓對我無止無休地抹黑。

我們知道中共一向最喜歡用地痞流氓來替他們做最骯髒的事情。毛澤東在1927年就稱讚流氓說：「流氓地痞向來為社會所唾棄之輩，實為農村革命之最勇敢、最徹底、最堅決者」。

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現在在台灣，最敢於攻擊我的文化流氓就是蔡正元。我喜歡叫他蔡歪元，因為他的言行沒有一點是「正」的。

蔡歪元和傅崐萁一樣都是法院判定的罪犯。

蔡歪元利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司二點八億元資產，並故意漏登會計項目， 2021年10月27日，台北地方法院依業務侵占罪判處蔡正元3年6個月徒刑，商業會計法部分判6月徒刑，並限制出境。

2022年12月15日曹興誠和張忠謀同時獲頒新竹科學園區40週年傑出成就貢獻獎，兩人同台握手言歡。（取自貼文）

蔡歪元現在最喜歡抬出張忠謀先生來貶低我，其實2022年12月15日我和張忠謀先生同時獲頒新竹科學園區40週年傑出成就貢獻獎；我們同台握手言歡的照片得到了廣泛報導（附圖一）。

我是學禪的人，只看未來能為眾生做什麼，不喜歡談過去對國家社會的貢獻；但是蔡歪元這種罪犯，想貶損我為「爛咖」，他未免太自不量力。

我一向主張「穿繡花鞋不踩臭狗屎」，也就是不要跟小人計較；但現在我是全台大罷免的志工，為了不讓流氓中傷這個台灣公民的偉大運動，我只好在此讓大家了解，蔡歪元才是如假包換的「爛咖」。

蔡歪元在今年一月二日的中天電視上說：「要統一，沒有和平方式，只能進行武力統一，進行斬首式的武力統一，除此沒有別的辦法」。這種言論，是赤裸裸的教唆殺人，是赤裸裸的叛國賣台。

台灣的文化流氓最喜歡說：「台獨會引起兩岸戰爭」，這當然是胡說。真正會引起兩岸戰爭的，就是像蔡歪元這種鼓勵中共武統的人；還有像馬英九、蘇起那些宣傳「首戰即終戰」，鼓勵「解放軍」大膽攻台的叛國者。

為了預防中共攻台時，造成重大傷害，我資助沈伯洋的「黑熊學院」，提供訓練課程，教一般民眾防災避難，以求增加民防韌性。這犯了中共的大忌，因爲中共希望台灣毫無民防韌性，他們只要發幾顆飛彈，就可以嚇得台灣乖乖投降。

所以攻擊我、沈伯洋和「黑熊學院」的人，基本上就是替中共來打擊台灣防禦韌性的人。我和沈伯洋現在都可以作「快篩劑」，誰攻擊我們，就證明他或她是匪諜。

至於蔡歪元這種人就不用快篩了，他早就混身病毒，毫不遮掩、公開叛國了。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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