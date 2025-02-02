名家分享～侯宗佑》新年，我們自己給台灣一張上上的國運籤！

每年過年，我們都要說很多吉祥話、去廟裡拜拜，祈求新的一年能有好彩頭。 這些都是台灣很可愛的傳統文化，但民主時代的公民有更多自己掌握新年命運的方法——比如，趁年假的最後兩天，去連署罷免不適任的立法委員。

◎侯宗佑

【新年，我們自己給台灣一張上上的國運籤！】新年快樂，萬事如意！每年過年，我們都要說很多吉祥話、去廟裡拜拜，祈求新的一年能有好彩頭。

這些都是台灣很可愛的傳統文化，但民主時代的公民有更多自己掌握新年命運的方法——比如，趁年假的最後兩天，去連署罷免不適任的立法委員。

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小年夜首波寒流下，不減台中罷免熱度，民眾克難利用人行道座椅填寫提議書。（記者蘇孟娟攝）

很多藍白支持者說發動大罷免是綠營輸不起。但我覺得事實並不是如此——如果真的輸不起，那去年選舉結束就會有罷免的風聲了，而不是最近才開始，不是嗎？

沒有馬上發動罷免，我相信是因為很多人與我一樣，雖然對去年選舉結果有些失望，但也想看看藍白主導的新國會是不是真的能完成一些民進黨做不到、做不好的事——政黨輪替本是民主國家常態。民進黨將要破例連續執政12年，人民多少有些疑慮，這時候立法院換個政黨來制衡，也算是民主體制下的合理思維。我雖然這幾年投票偏綠，但應該很少人同溫層比我薄——我們家有人去年還是三票國民黨，我很清楚其他的台灣選民在想什麼。

但接下來立法院發生什麼荒腔走板的事，我們都知道了。

我本來想，藍白掌握國會，那推一些讓他們地方好執政、跟中國拉近關係的法案，應該也在合理範圍。結果沒想到，他們第一波推動的「國會改革」法案，就遠遠出乎我想像的下限。這些根本不是改革，而是違憲擴權法案。「藐視國會罪」、「立院調查權」、「總統到立法院接受即問即答質詢」，一個個被大法官判定有違憲疑慮，凍結施行。

他們被憲法法庭制衡後，反而直接修了《憲法訴訟法》，要癱瘓大法官 。圖為憲法法庭。（資料照）

小學生都知道法律不能違背憲法，結果他們身為立法委員，卻搞出這一系列違憲的荒謬法案，自己應該覺得羞愧吧？錯了，他們臉皮厚到不行，被憲法法庭制衡後，反而直接修了《憲法訴訟法》，要癱瘓大法官，讓他們可以為所欲為。

更不用提過程中他們怎麼毀壞民主程序了：在委員會不好好逐條討論，一直到院會才在那邊提修正動議？表決時不好好記名，竟然舉手表決？甚至很多委員投票時連自己在投什麼都不知道，一堆亂七八糟的法案就這樣過了？

最近的預算案只是最後一根稻草：不是說立法院不能刪預算，可是那些通刪法之思慮不周，那些刪減理由之荒謬反智，我相信只要受過基本教育的人都不能接受，也讓藍白所謂「刪了還是比去年多啊」的辯解顯得蒼白可笑。像是「這麼多錢怎麼可能請不起手語老師」這種說法，只能騙騙對於預算編列與使用毫無概念的盲目信徒。

說真的，如果藍白理由站得住腳，就不用花那麼多錢請機器人到處留言洗地，繼續欺騙所剩不多一群負能量爆棚的人，讓他們相信自己之所以懷才不遇，都是因為民進黨的陰謀。

說真的，如果藍白理由站得住腳，我也不會在最近看到我那些之前驕傲挺柯文哲的老朋友們，現在只能以「我平常是沒有關心政治啦」，「我一直都中立理性」開頭，然後丟兩句藍白網軍中央廚房上菜，沒頭沒尾的酸言酸語，一個人自言自語。

連他們都知道，現在挺藍白極為丟臉，所以只好說自己「中立理性」——殊不知，當一方支持「1+1=2」，另一方支持「1+1≠2」，你在那邊「笑死，為什麼我一定要選邊站，我不能中立理性嗎？」，只顯得自己數學程度甚至不如小一學生而已。

（而且我們都知道，你就是情感上想支持1+1≠2，但理性上又知道這是錯的，這樣很丟臉，所以才在那邊說自己中立理性，不是嗎？）

藍白立委過去一年的表現已經足以證明他們不適任，所作所為都在損壞制度——做不好，就罷掉，就這麼簡單而已。

真的對憲法制度不滿？那你就提修憲。對行政機關不滿？那就提倒閣。我們制度裡面都有表達這些意見的方式，不要在那邊扭扭捏捏，整天動一些小手腳。不但難看，也顯示出藍白這些人根本就不具備好好做立法委員的能力。

找到你附近的連署站，簽下你的連署單。民主社會裡，我們每個人都可以給台灣一張上上的國運籤！（取自貼文）

過年還剩最後一個週末，找到你附近的連署站，簽下你的連署單——民主社會裡，我們每個人都可以給台灣一張上上的國運籤！

簽下你的恭喜發財！簽下你的萬事如意！簽下你的國泰民安！簽下讓你的新年，一整年都快樂！



（作者為政大數位內容學程助理教授）

本文經授權轉載自侯宗佑臉書

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