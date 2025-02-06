名家分享～陳方隅》國際納悶︰到底台灣在野黨出了什麼問題？

到底台灣的在野黨們出了什麼問題？明明白藍加起來有國會多數，他們為什麼不要每個案子都走一遍程序，反正表決一定通通都碾壓，為什麼他們連基本程序都不願意遵守？明明只要照著程序走，不需要破壞立法程序也可以讓自己想要的案子全部都通過呀！

◎陳方隅

最近大半年來，跟國際記者、學者、各國外交人員、智庫研究員、外商等不同群體的人們聊天，大家都有一個共同的疑問：

「到底台灣的在野黨們出了什麼問題？明明白藍加起來有國會多數，他們為什麼不要每個案子都走一遍程序，反正表決一定通通都碾壓，為什麼他們連基本程序都不願意遵守？明明只要照著程序走，不需要破壞立法程序也可以讓自己想要的案子全部都通過呀！」



國際記者、學者常在問到底，台灣的在野黨們出了什麼問題？明明白藍加起來有國會多數，為什麼不要每個案子都走一遍程序？（資料照）

沒有人知道為什麼會需要把立法院搞成這樣，大家都在問：KMT以後不打算執政了？通過這些爭議法案，還有亂刪政府預算，到底對台灣的好處在哪裡？



欸，說真的我沒有很直觀的回答，我只能說有好幾個綜合因素。

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首先，中國因素是一定要考慮進來的。

中國因素的影響有直接也有間接，直接的影響大概就是對各選區都投放了很多的資源，而現在中國國民黨各地方派系頭人，都拿了很多中國的好處，因此政治議程設定就是要照著中國想要的樣子去走。間接的就是從2005年國共合作以來，中國國民黨的整個心態上、認同上，都是轉往對岸去了，所以只要對台灣好、對中國不好的事情，他們都很反對，這當然也包括了台灣跟美國以及民主國家一起組成大聯盟。



我們一定會討論傅崐萁。（資料照）

然後我們一定會討論傅崐萁。他長期跟中國許多政府單位有緊密的合作關係，包括他開的公司（一開始資金來自國民黨黨產）在中國有超大型的投資案，還有他在花蓮建立的中資一條龍產業鏈。而這樣的狀況不是只有傅，隨意舉例，苗栗的眾多政治勢家、雲林張家，新店羅明才家，淡水洪孟楷家，有一大堆中國黨的政客們都跟中國有非常密切的連結。



若有時間，我會解釋說，你看很多區域立委其實也沒這麼想要聽傅崐萁的話，但是他可以主導一切，甚至，卓榮泰院長和韓國瑜之間曾經達成協議，也一下子就被傅崐萁推翻了。



我們現在的立法院生態和先前王金平與柯建銘聯手主導的狀況已經非常不一樣。過去有各種協商、喬法案，但現在兩大黨之間的協商與談判基本上已經不存在，而這正是因為傅崐萁主導的立院，根本沒有任何要來談判的意思，而他們的目標就是要拖垮政府。對他們來說，利益的極大化是來自於他們額外可以拿到的好處，也就是來自對岸那邊的好處。



如果不用中國因素解釋，真的是沒有任何合理的理由可以解釋為什麼白藍兩黨要搞到這麼離譜。全世界任何正常民主國家，應該很難找到有政黨故意破壞正常立法程序只為了要拖垮政府，而且還完全不顧形象。



另一個相對比較小的疑問：「明明對具有關鍵少數席次的小黨（TPP）來說，左右逢源、兩邊要求好處是最基本的最大化利益的作法，為什麼TPP會搞到今天這樣，完全附著於KMT？」

我實在也很難解釋黃國昌是怎麼靠著咆哮走到現在。（資料照）

嗯，我實在也很難解釋黃國昌是怎麼靠著咆哮走到現在，我只能從民粹主義的角度切入，講說有人就是靠著反體制、反「權威」然後建構起了一個信仰的世界，因此我們無法用正常政黨政治理論去分析。對他們來說就是要反執政黨反到底，沒有什麼要左右逢源、利益極大化的這種想法。



如果有時間細談，那大家一定會接著討論世界局勢，面對美國的狂人總統，大家要怎麼因應。

啊你台灣內部就亂成這樣，是要怎麼因應.....



其實過去幾年台灣的表現真的很不錯。我們的外貿持續創新高，而且對中國的依賴度下降很多。

我遇到不少記者與他國政府官員表示，台灣近年應對中國壓力的態度和政策，有很多都值得學習。有很多國家（或國內的地方政府）面對中國，仍然只是當成貿易的對象，整天對著中國的經濟制裁感到憂慮、跳腳，然後繼續什麼都不做，不去動貿易結構。

但是對台灣來說，我們面對的是生存壓力呀！所以一定要更加努力應對。



《人間魚詩生活誌》特刊​―誰能代表我。（取自貼文）

比較麻煩的是，現在我們立法院的正常立法程序和合議程序蕩然無存，我認為，已經可以視同於敵國內應的佔領與滲透了。



公民們必須要投入一切去關注這些事情，並且盡力而為去行動。



至於執政黨方面能夠做的事情是什麼？大致上來說就是要加強治理能力、地方層級的組織能力、府院黨之間的溝通能力、還有要加強對內以及對外的溝通和宣傳能力吧！



以上，簡單紀錄一下這大半年來跟各路不同朋友們的討論。

（作者為東吳大學政治系助理教授）

本文經授權轉載自陳方隅臉書

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