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矢板明夫觀點》從防疫預算遭刪 憶日本稱羨的「台灣奇蹟」

2020年初夏，我作為產經新聞台北支局長剛剛到任不久，就接到了東京的指示，讓我寫一篇有關「台灣防疫為什麼可以成功」的長篇報導。因為，當時日本全國的疫情已經大爆發，醫院人滿為患、餐廳不敢開門、各大城市陷入了恐慌之中。但台灣卻有效地控制了疫情的蔓延，民眾生活所受的影響不大。被全世界稱為「台灣奇蹟」。
矢板明夫

矢板明夫

2025/01/28 14:00

◎矢板明夫

18日看到媒體報導，說在野黨在國會狂刪預算，竟然連疾管署的防疫預算也遭到統刪。衛福部疾管署副署長羅一鈞在臉書憂心喊話「跪求立委放過防疫」。

衛福部疾管署副署長羅一鈞近日在臉書憂心喊話「跪求立委放過防疫」。圖為羅一鈞在疫情期間指揮中心記者會發言。（資料照，指揮中心提供）。衛福部疾管署副署長羅一鈞近日在臉書憂心喊話「跪求立委放過防疫」。圖為羅一鈞在疫情期間指揮中心記者會發言。（資料照，指揮中心提供）。

看到這段話，想起了當年我到台南採訪莊銀清醫師的往事。2020年初夏，我作為產經新聞台北支局長剛剛到任不久，就接到了東京的指示，讓我寫一篇有關「台灣防疫為什麼可以成功」的長篇報導。因為，當時日本全國的疫情已經大爆發，醫院人滿為患、餐廳不敢開門、各大城市陷入了恐慌之中。但台灣卻有效地控制了疫情的蔓延，民眾生活所受的影響不大。被全世界稱為「台灣奇蹟」。

當時我採訪了政務委員唐鳳、口罩國家隊的黃清山董事長、奇美醫院的莊銀清醫師等好幾位「防疫功臣」，接連寫了幾篇報導。

其中，採訪莊醫師那篇報導引起的反響最大。莊醫師是兼任疾管署的傳染病防治專家。

在2020年1月中國國內的疫情剛剛爆發時，他就和另一位專家一起被疾管署派到武漢去現場考察。當時，中國當局對國際社會宣布的是「疫情已經得到控制，沒有人傳人的現象」。武漢的防疫官員雖然接待了兩位專家，但是在說明情況時一直避重就輕，似乎意圖粉飾太平，使莊醫師產生了警覺。

作者當年在台採訪報導防疫經驗，其中莊醫師那篇報導反響最大，莊醫師是兼任疾管署的傳染病防治專家。（取自貼文）作者當年在台採訪報導防疫經驗，其中莊醫師那篇報導反響最大，莊醫師是兼任疾管署的傳染病防治專家。（取自貼文）

當他去醫院，看到醫師和護士們的防護裝備、並且不讓一般民眾進入病樓時，馬上意識到了真實情況的嚴峻。回到台灣之後，立刻向疾管署做了報告。當時的衛福部是根據莊醫師的武漢視察報告，才做出「停止和中國人員互動、航班停飛」的決定的。

這個決定是全世界最早的。不得不說是一個無比英明的決定。而日本，因為聽信了中國方面的發表、以及世界衛生組織的建議，「暫停和中國的人員互訪」又比台灣晚了兩個月，造成了巨大的損失。

記得當時，我的專訪在產經新聞發表以後，在日本的網路上引起了熱議。所有的留言都在稱讚台灣，同時批評日本政府「為什麼不能像台灣一樣，也派專家到武漢去做現場考察？」

不過，如果今後中國再發生疫情，台灣可能沒有辦法再派專家到中國去現場考察了。因為，專家去中國出差的預算已經被在野黨砍掉了。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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