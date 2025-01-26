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自由開講》台灣不能成為國際通訊孤兒

2025/01/26 16:30

◎常遇秋

台灣目前共有14條國際海纜登陸台灣，台灣99%網路頻寬都依賴海纜，這是台灣的「數位生命線」，也是重要聯外管道。

台灣99%網路頻寬都依賴海纜，這是台灣的「數位生命線」。示意圖。（資料照，台電提供）台灣99%網路頻寬都依賴海纜，這是台灣的「數位生命線」。示意圖。（資料照，台電提供）

近日，遭到喀麥隆籍貨輪破壞北部海域的國際海底電纜，台灣、馬祖之間第三、第二海纜又相繼故障。引發國際擔憂台灣聯外通訊的強韌性與安全性，擔心台灣變成國際孤兒。

近日（1月21日），美國、澳洲、印度和日本組成的「四方安全對話」，在「川普上任後」，這場華府的外交部長會議，再次表態反對「武力改變現狀」，幫台灣打了國安強心針。

只是，自助而後人助！

台灣近日在立法院審查中央總預算，台灣在國防經費上，如果許多國防經費慘遭凍結或刪除，政府該透過其他特別預算等方式，優先做好國防軍備。

美國、澳洲、印度和日本組成的「四方安全對話」，以台灣優先，「國內」各政黨更該攜手護台灣。

台灣優先，是全民共識！各政黨要放下成見與敵意，以保護台灣為己任。

（作者為教育工作者）

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