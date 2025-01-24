自由開講》政治操弄經濟數據：中共治理無能的證明

◎張詠翔

2024年9月，中國社科院經濟研究所副所長朱恆鵬在微信群組中批評習近平的經濟管理，遭到調查、拘留並被免職，朱恆鵬的職務由具政治與意識形態背景的新領導接任，顯示中共對智庫言論的全面控制。事件發生於中共「正風肅紀行動」期間，旨在壓制與經濟相關的負面評論，維護中共統治的正當性。

中國社科院經濟研究所副所長朱恆鵬去年疑批評習近平對國內經濟的管理，事後不但遭到調查，還被拘留並免職。（圖取自中國南通市人民政府網）

日前，中國國投證券首席經濟學家高善文公開質疑中國GDP增長數據的真實性，指出數據存在高估，並批評政府缺乏有效的經濟刺激措施，此言一出，習近平隨即下令對高善文進行調查並懲處，禁止其公開發言並取消既定演講。此舉顯示中共對挑戰官方經濟論述的零容忍態度。

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中國國投證券經濟學家高善文，質疑中國GDP數據慘遭調查。（擷取自網路）

由朱恆鵬與高善文事件可看出，中共透過懲治異議者，壓制專家對經濟現況的質疑，以維持經濟繁榮的假象。無法忍受任何批評經濟失敗的言論，只要不符合官方敘事的發言均被視為威脅，並受到嚴厲打壓，彰顯中共治理能力的缺陷及不願正視經濟問題的態度。

中國透過懲治批評者與掩蓋真相，試圖維持經濟繁榮的假象，但這種高壓手段不僅無助於解決實際問題，反而暴露其治理無能與對批評的深度恐懼。此舉不僅削弱國際對中國經濟數據的信任，也加劇國內社會矛盾與不安。

當經濟問題被政治化處理，中共無法有效應對結構性挑戰，最終只會使信任流失、動盪加劇。壓制真相或許能短暫維穩，然而，現實經濟問題與境內民眾的不滿，終將成為壓垮中共的最後一根稻草。

（作者為學生）



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