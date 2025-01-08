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自由開講》中國緊縮金融從業員言論，國民黨要這樣的祖國？

2025/01/08 11:30

◎馨娜

1219上海報業集團旗下的財聯社報導，中國監管局近期對券商提出加強公開言論的管理，包含首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業員都不可隨意對中國經濟提出妄議，並不可為搏眼球、吸引客戶、附和熱點話題等放寬監督標準，更不可存僥倖心理試探監管紅線。

中國經濟江河日下已非新聞，中共執政當局在此時再度收緊言論紅線，要求金融從業員謹慎，不允許傳播任何負面消息，可謂「此地無銀三百兩」，中國經濟的寒冬更無盡。（路透資料照）中國經濟江河日下已非新聞，中共執政當局在此時再度收緊言論紅線，要求金融從業員謹慎，不允許傳播任何負面消息，可謂「此地無銀三百兩」，中國經濟的寒冬更無盡。（路透資料照）

中國經濟江河日下已非新聞，中共執政當局在此時再度收緊言論紅線，要求金融從業員謹慎，不允許傳播任何負面消息，可謂「此地無銀三百兩」，中國經濟的寒冬更無盡。

民主政體中金融從業員自由發表經濟評論或預測乃為常態，更有諸多優點如：促進資訊透明與市場效率、支持政策制定與監督、提升公共討論與教育、鼓勵創新與專業發展等，自由表達經濟預測更是健康民主制度的重要象徵，增強公眾對資訊開放性和制度公正性的信任，進而達到社會互信與制度穩定。

專制的中共體制無視金融從業員的言論自由，會大幅損害市場透明性與效率、削弱社會信任，無法公開討論潛在的金融危機更會造成欺詐行為或不當操作，讓問題被掩蓋導致系統性風險累積擴大，一旦爆發禍國殃民。2018年中國的P2P點對點網絡借貸平台吸金從事龐氏騙局即是血淋淋的案例，市井受害最深。

兩相比照孰優孰劣瞭然，然而看到台灣內部的中共代理藍營在國會的蠻橫亂象，欲將台灣推向香港後塵令人憂心，期許台灣慎思明辨，勿再被藍營騙票！請拒絕當中共治理下的菜！

（作者從事國外業務）

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