自由開講》中國經濟面臨挑戰，習近平信心喊話能持久嗎？

◎島玫癸

中共總書記習近平於7月26日召開黨外人士座談會，就中國當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取意見。儘管習近平在會中坦承中國經濟發展遇到「困難和問題」，但他仍強調這些問題是「發展中、轉型中」的問題，經過努力「完全可以克服」。然而，面對中國國內外經濟環境的複雜多變，習近平的信心喊話究竟是基於實情，還是試圖穩定人心，值得進一步觀察。

經濟數據亮紅燈，官方說法難掩困境

儘管習近平宣稱中國經濟「延續了回升向好態勢」，並將在下半年持續推動「高質量發展」，但從中國近期公布的經濟數據來看，實際情況恐怕不如官方說法那般樂觀。中國第二季國內生產毛額（GDP）僅較去年同期增長0.8%，遠低於外界預期；青年失業率更是不斷攀升，在6月份創下21.3%的歷史新高。此外，中國房地產業持續低迷，地方政府債務問題也日益嚴峻，種種跡象都顯示中國經濟面臨巨大下行壓力。

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儘管習近平宣稱中國經濟「延續了回升向好態勢」，並將在下半年持續推動「高質量發展」，但從中國近期公布的經濟數據來看，實際情況恐怕不如官方說法那般樂觀。（法新社）

政策缺乏突破，信心喊話恐難持久

面對經濟困境，習近平在座談會中僅重申既有政策方向，例如深化改革開放、擴大內需、促進創新等，並未提出具體且有突破性的應對措施。然而，中國近年來在經濟政策上的調整空間已越來越小，加上美中關係持續緊張，西方國家對中國投資卻步，僅憑信心喊話恐怕難以扭轉經濟頹勢。

台灣應審慎應對，持續強化自身韌性

中國經濟發展的不確定性，對於台灣經濟發展也帶來一定程度的影響。尤其台灣經濟高度依賴出口，中國經濟放緩將連帶衝擊台灣的出口表現。因此，台灣政府應密切關注中國經濟情勢變化，並針對不同情境做好應變準備。同時，台灣也應持續推動產業轉型升級，降低對中國市場的依賴，並積極參與區域經濟整合，以強化台灣經濟的韌性和競爭力。

（作者為學生）

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