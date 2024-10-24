自由開講》希望社會不要再有欠缺同理心的酸民

◎邱炳進

十月三日基隆仁愛消防分隊小隊長詹能傑，到便當店買十五份便當，有人在臉書「公審」，謂不到十二點就去買便當，「要大家評理」。

看到這則新聞報導，令人憂喜参半。憂的是，社會上竟然還有人如此欠缺同理心，還在臉書批判，自以為是在替天行道。發動公審者自己難道不用吃飯？消防小隊長一次買十五個便當，就已證明全分隊消防員為了待命救災，無暇好好吃一頓中餐，只能以便當裹腹，理應受到市民的讚賞與同情，買便當解決基夲的民生問題，何錯之有？

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內政部長劉世芳（左2）10月9日在消防署長蕭煥章（左1）、基隆市議會議長童子瑋等人陪同致贈基隆市消防局仁愛消防分隊員慰問金，分隊長王博昇代表接受。（記者林嘉東攝）

喜的是，這個發動「公審」的市民，馬上受到眾人的聲討，引起公憤，咸認為消防員也是人，他們當然要吃飯，否則哪有力氣去救災？

幾年前，也有不少人檢擧警察穿著制服去超商買東西，由於警政署未強而有力並立即宣示：警察穿着制服上超商並不違警紀，都是勤務躭誤用餐時機，只得臨時上超商，簡單過一餐。警察穿着制服上超商，夲是一樁對警察形象加分的美事，由於警署未强力的宣示，反而興起不少的檢擧案件，真是令人不能苟同，再說警察穿著制服上超商，也是提高見警率啊，何錯之有？

在美國，有不少對穿著制服的警察人員上門消費，會給予折扣，那是對辛勞的警察人員一種肯定與感謝。去年十月我到洛杉磯郊外的一家暢貨中心購物，結帳時櫃臺人員告知：假定你職業是軍人、警消、教師之一，便有一成的折扣。今年六月我在温哥華機場附近的暢貨中心消費，結帳時對上述三種職業的消費者亦有一成的折扣，我告知我是台灣來的退休教師，結帳人員也同樣給我一成的折扣優惠。

消防署強調在不影響勤務運作原則下，消防人員自得穿著制服購買餐點、飲品，以補充體力執行任務。並貼文颱風過後，消防救災疏散民眾的身影。（消防署提供）

網路世界存在不少酸民，唯恐天下不亂，上傳文章往往欠缺思慮，以引起受眾注意為首要考量，但願這位在臉書批判基隆仁愛消防分隊購買便當的苛刻發言，是最後一位酸民。

我們不必期待台灣的商家，像美加的部分店家對上述勞苦功高的行業給予優惠，但社會大眾對這些勞苦的行業人員，應多給予鼓勵、肯定才是，不是嗎？

（作者為教職退休）



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