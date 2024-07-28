自由開講》感謝台灣 台灣加油

◎鄭麗伶

老公是台日混血，成長於日本。我們因留學在美國認識，更在異地居住了30多年後，於兩年前選擇回到台灣定居和工作。台美日這三地在我們的心目中都是很讚的民主國家，但是，台灣的美好和效率真是無境可敵。

今年四月初，兩位來台旅遊的美國好友親身體驗了403的世紀大地震。一天之後，我們在外面趴趴走時，朋友對台灣人和社會的韌性、進步和文明表示高度欽佩。

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花蓮403強震造成市區多棟大樓倒塌。（資料照）

這幾天，台灣又歷經了本世紀以來雨量最猛烈、創了多項紀錄的凱米颱風。看著小小的島嶼像迷途鯨魚被巨大的颱風漩渦完全籠罩，不禁對大自然的威力感到無比震撼。

這幾天，台灣又歷經了本世紀以來雨量最猛烈、創了多項紀錄的凱米颱風。圖為濁水溪暴漲，大城鄉出海口排水出現倒灌（資料照）

全台各地，尤其是東部和中南部有諸多令人難過的災情和心痛的死傷。但是，台灣的韌性又再次顯現。雖然還有不少災區未復原，但也有更多家庭因風災引起的水電問題已在短時間內恢復正常生活。這些都是曾經在日本和美國長期生活過的我們，可以拍胸脯保證是難能可貴的經驗。所有的這些，都是因為有太多拼命三郎台灣人的付出，我們才能有如此安好的生活。台灣人的打拼是全球有目共睹，在下就曾在威州州議會一場有關台灣事務的公聽會上，聽到州議員J. Plumber 公開讚揚台灣人才的努力和無可比擬的責任心。

不分日夜，不怕風雨，水電同仁都在您的附近搶修，我們只有一個目標，就是盡全力讓大家恢復正常生活 。（台電新竹營業處提供）

誠如經濟部在颱風天的發文：「不分日夜，不怕風雨，水電同仁都在您的附近搶修，我們只有一個目標，就是盡全力讓大家恢復正常生活 。」這麽簡短的一句話代表的卻是多少人的辛苦和犧牲。這些在風雨中救災、和時間賽跑的無名英雄，和每個人一樣也有為他們擔心的家人。如同昨日冒雨搶修蘇花崇德段突遇山崩的工程人員，看著他們在千鈞一髮中即時逃離的影像，心都糾成一團，更無法想像他們的家人的感受。如果有得選擇，他們不會也希望待在安全的屋內，等著強烈的風雨過境嗎？

也因此我完全無法了解，為何特定媒體、某些藍白陣營的政治人物和其支持者，會在台灣有難的時候極盡所能的嘲諷災區的國人？你們的心真的有這麼硬又冷嗎？

幾年前決定準備離開生活30幾年的威州回台定居，幾乎每一位美國友人都追問，你們不擔心中國武力威脅嗎？我們當時的回應和現在的想法一模一樣：我們才不怕中國共產黨。只要台灣和世界民主國家站在同一陣線，光是地緣政治的重要性，以及有沒有德國媒體在兩年前的報導《失去台灣 世界經濟將毀於一旦》，在在都是台灣舉足輕重的證明。真正令我們擔憂的是台灣內部許多親共協力者，還有這些心中只剩意識形態而不會把國人當成「自己人」的冷血人。

台灣不怕天災，我們只怕人禍。

感謝所有在風雨中依舊不斷打拚的所有台灣人。台灣加油！

（作者為北美洲台灣人教授協會前會長）



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