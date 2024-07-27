自由開講》英文的typhoon源自「颱風」？

◎曾泰元

強烈颱風凱米襲台，在台灣各地造成嚴重的災情。

強烈颱風凱米襲台，在台灣各地造成嚴重的災情。圖為彰化縣大城鄉一處人工土堤，不敵洪水出現潰堤，土堤被沖出近五公尺大的破洞。（資料照）

颱風的英文是typhoon，然而到底是中文的颱風譯自英文，還是英文的typhoon借自中文？

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《國語日報外來語詞典》收錄了颱風，把它視為外來語，說它來自英文的typhoon，而英文的typhoon則源自廣東話的大風（taifung），並且受到希臘文typhon（旋風）的影響。

《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）在英語世界地位崇高，一言九鼎。OED用了可觀的篇幅詳述typhoon的詞源，說typhoon主要匯集了兩支來源，一是印度烏爾都語的tufan（暴風雨），最終來自希臘文的 typhon（旋風），二是廣東話的taifung（大風）。

希臘文的typhon（旋風）反映的是希臘神話裡能噴烈火、刮旋風的百頭巨妖Typhon（堤豐）。這個源自希臘的typhon（旋風）傳到了阿拉伯，又從阿拉伯輾轉傳到了印度，而英文就從印度進入，間接跟希臘文借了typhon（旋風），原指印度的暴風雨。

後來英國船隻在南海遭遇暴風雨，船員學到了廣東話的taifung（大風）。廣東話的taifung（大風）和希臘文的typhon（旋風）雖然毫無淵源，不過巧的是這兩個詞音近義近，因此匯流融合，拼字又受到了英文名詞後綴oon（如balloon「氣球」= ball「球」+ oon）的影響，進而調整為現今通行的typhoon。

英文typhoon的來源大致如此，那中文的颱風呢？

大型權威的中文辭書都指出，颱風本作「颱」，惟此字並不見諸古代的字書和韻書，一直要到清朝才有文獻紀錄，應是近現代所造之新字。「颱」字義從「風」，聲從「台」，是形聲字。而「台」也有「大」之意，「颱」乃大風，也是會意字。

我通覽有限的資料大膽假設，「颱風」或許是現代漢語雙音節化的結果，與英文的typhoon只是巧合。文言文單音節的「颱」加了「風」成「颱風」，正如「鯉」加了「魚」成「鯉魚」，「柳」加了「樹」成「柳樹」，類似的發展都是因應漢語語音的變化，為了避免同音字過多導致辨義困難，語言內部所做的自我調整。

如果我的假設成立，那麼「颱風」和typhoon應是獨立發展，尚無證據顯示「颱風」來自typhoon。《國語日報外來語詞典》認為「颱風」源於typhoon，缺乏佐證資料，或許只是編者想當然爾的臆測，有待進一步證實。

（作者為東吳大學英文系前系主任、美國伊利諾大學香檳校區語言學博士）

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