自由開講》中國天災不斷不救災 還來搞台海事件

◎茜茜

當前，中國內部面臨嚴重的淹水災害，然國台辦卻選擇在此時刻炒作金門快艇翻覆事件，顯示其在處理兩岸關係上的策略意圖，這一行為不僅引發了外界對中國政府優先事項的質疑，也讓人瞭解其對內部災害救援的重視程度；本文將探討中國炒作金門快艇事件的原因，並針對中國政府在天災不斷即臺海議題下，炫則忽視救災，反而將精力放在臺海議題上的行為，揭示其對中國人民性命的態度。

今年以來，中國多地頻繁遭受洪水侵襲，給當地居民帶來了巨大的生命和財產損失 。（美聯社檔案照）

中國國台辦炒作金門快艇事件的意圖

在中國內部淹水災害頻繁發生之際，國台辦卻選擇炒作金門快艇翻覆事件其意圖明顯；首先，這是轉移內部壓力和注意力的手段之一，面對嚴峻的內部自然災害，政府面臨巨大的救災壓力和民眾的不滿情緒，通過炒作兩岸議題，可以有效轉移國內輿論的焦點，減輕對政府救災不力的批評；其次，也顯示了中國政府在處理兩岸關係上的一貫策略，即利用各種事件來強化其政治立場，尤其是在涉及「九二共識」和「一個中國」原則的問題上，藉此向臺灣施壓，試圖在政治談判中佔據有利位置。

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在中國內部頻生水患之際，國台辦卻選擇炒作金門快艇翻覆事件其意圖明顯。（資料照，讀者提供）

天災不斷的背景下，中國政府的救災不力

今年以來，中國多地頻繁遭受洪水侵襲，給當地居民帶來了巨大的生命和財產損失，然其在救災方面的表現卻不盡如人意，儘管地方政府和民間力量積極參與救援，但中央政府的應對措施顯得遲緩和不足；一方面，救災物資的供應和調配不夠及時，許多災區居民面臨著物資短缺的困境；另一方面，災後重建工作進展緩慢，許多受災地區的基礎設施和生活條件未能得到迅速恢復，這一系列的問題反映出其在應對自然災害方面的體系和能力仍需進一步提升。

中國政府炒作臺海議題的動機

在面對內部救災壓力的同時，中國政府卻選擇炒作臺海議題，凸顯其對兩岸關係的高度重視，此舉反映了其試圖通過外部議題來轉移國內矛盾的策略，臺海議題一直是其關注的焦點之一，通過強化對臺灣的政治壓力，不僅可以鞏固國內民族主義情緒，還可以在國際上樹立其對臺政策的強硬形象；與此同時，炒作兩岸議題還能夠在一定程度上分散國際社會對其內部問題的關注，試圖通過外交手段來減輕國內外壓力。

中國政府在處理內部災害和兩岸關係時的態度，暴露了其對人民生命和國家利益的權衡取捨，面對嚴重的淹水災害，中國政府卻將大量精力投入到炒作臺海議題上，此舉讓人不禁質疑其對人民生命安全的重視程度，從某種意義上來說，這種行為顯示了中國政府更關注政治議題，而非人民的實際困境，政府應當將更多資源和精力投入到救災和重建工作中，以確保人民的生命和財產安全，而不是在國際舞臺上進行政治博弈。

國台辦在內部天災不斷的背景下炒作金門快艇事件，是其轉移內部壓力和強化政治立場的一種手段，中國政府在救災方面的表現不盡如人意，反映了其對人民生命安全的重視程度不足，這種行為不僅對內部民眾造成了困擾，也在國際上引發了對其治理能力和優先事項的質疑。中國政府應當重視人民的生命安全，將更多資源投入到災害應對和重建工作中，以真正履行其保護人民的責任。

（作者為研究生）

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