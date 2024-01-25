自由開講》消防人員身高規範應有科學依據，署長勿拿錯誤資料誤導大法官

鄭少書

憲法法庭近日為消防人員考試身高限制案展開激烈討論，席間消防署長表示身高為消防員執勤所需基本條件，本會表示贊同，但其基準設定，須有科學證據，在災害現場執行任務，何以同樣身高人員，女性可以做到，男性不能做到，何以同樣身高人員，非原住民做不到，原住民就做得到？署長及機關律師辯稱給原住民較低身高標準不是因為實務需求，而是給予優惠，且人數較少分散到全國影響不大，難道是指原住民消防員身高較矮不符合勤務需求？在消防署沒有提出具體證據狀況下，做出此類發言，反而更加凸顯政策本身的荒謬性。

憲法法庭近日為消防人員考試身高限制案展開激烈討論。（本報記者翻攝）

而在投影片中所示車輛使用方式，更是錯誤示範，實務上消防人員大可拉下器材櫃踏板輔助，提供此類照片給大法官，恐有誤導之嫌，而署在缺乏數據佐證下主張身高與殉職案件發生有關更是荒腔走板，行政機關早已不是第一次在憲法法庭上以消防員殉職作為爭議政策的藉口，111年憲法法庭中，時任內政部長徐國勇就以敬鵬大火殉職案為例，不當連結消防員殉職與團隊紀律關聯。

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行政機關若真心想要改善消防員工作環境，該做的是提出科學依據及採納基層的意見，而非在面對基層消防員所提出的消防改革訴求時冷漠以對，把殉職案馮京當馬涼，連結在自始有問題的政策上，無疑只是在殉職人員的家人及其他消防員傷口上灑鹽，請消防署懸崖勒馬，以更能信服國人的方式制定消防人員身高標準。

（作者為消防員工作權益促進協會副理事長）

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