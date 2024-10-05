自由開講》國軍投入颱風災後復原工作

◎卓妹

颱風山陀兒來襲，全台各地遭強風暴雨侵襲，多處傳出淹水及土石流災情，許多地區道路因豪雨造成土石坍方，導致道路中斷，民宅與公共設施損壞，特別是東部和南部的偏遠山區，洪水暴漲、土石流威脅居民生命安全，災後復原工作迫在眉睫。

國軍弟兄投入高雄復原工作。

（記者李惠洲攝）

面對颱風災情，國防部迅速動員各作戰區，展開救災行動，並將中部地區的教召部隊訓練課程，更改為災害防救任務，藉此提高召員的災害應變能力；在台東地區，第二作戰區派遣兵力協助搬運物資、堆疊沙包，並對沙崙溪溢堤進行水流疏導作業，有效保護當地居民的安全。第三作戰區也展開救援行動，協助瑞芳、新店等地清理道路障礙物，並與地方政府合作，隨時調派兵力到災區前線。國軍多方努力，確保在颱風期間對受災民眾的即時支援。

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教召部隊在颱風侵襲期間，為因應災情，將原有的戰鬥訓練課程迅速調整為災害防救課程，讓召員學習基本的救災技能，並實際參與防颱與防災的任務。這些訓練不僅提升召員的災害應對能力，未來也將成為救災的即戰力，配合地方政府協助災民恢復正常生活。

無論是颱風、地震還是其他緊急事件，國軍始終在民眾最需要的時刻挺身而出，肩負保護人民生命財產安全的重責大任，此次山陀兒颱風中，國軍展現強大的動員和救災能力，透過各項防災任務的執行，再次證明，國軍的身影就是國人安心的依靠！

（作者從事服務業）



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