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自由開講》淬鍊鋼鐵意志：一年役期打造精實國軍

2024/08/10 19:30

◎虞次

國軍今年起將義務役役期恢復為一年，然而，美國「華盛頓郵報」近日報導指出，由於首年服役人數不足，義務役恐無法接受操作無人機、刺針飛彈等新式武器的訓練。 此報導一出，旋即引發社會各界對於國軍訓練能量是否足以應對當前局勢的擔憂。

首年人數未達標 新式訓練恐跳票

根據國防部規劃，今年度首批一年制義務役男原訂招募 9,127 人，後續下修至 6,936 人。然而，「華盛頓郵報」引述不具名國防部官員的說法，直指由於服役人數未達預期，導致義務役士兵無法接受新式武器訓練。 報導中更指出，台灣在加強訓練方面的緩慢進度，已引發華府和台北軍事專家的擔憂。美國白宮前副國安顧問博明也指出，台灣應展現政治意願和遠見，指派優秀軍官負責招募和訓練工作，避免讓習近平和美國盟友質疑台灣自我防衛的決心。

專家示警：川普若當選 台灣備戰壓力倍增

除了兵源問題，台灣在國際政治局勢中也面臨著嚴峻挑戰。軍事專家、台海安全研析中心主任梅復興示警，台灣必須為美國前總統川普可能再度勝選做好準備。梅復興認為，一旦川普再度執政，勢必會要求台灣大幅提高國防支出並積極備戰。換言之，無論是從內部兵力結構或是外部國際環境來看，台灣都面臨著迫切的國防改革壓力。

國防部：將導入新科技 提升訓練效益

針對外界的質疑，國防部回應表示，並非所有義務役士兵都需要操作反裝甲武器或無人機。國軍已規劃導入國防專業科技與新知，並將透過模擬器、雷射接戰系統等方式進行訓練，以提升訓練效益。然而，國防部的說法並未具體說明將如何運用有限的資源，在縮短訓練週期的前提下，有效提升訓練強度和訓練成效，以達成一年制義務役的訓練目標。

學者：訓練能量逐步重整 逐年增加兵源

對於外媒的報導，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則持較為樂觀的態度。他認為，由於義務役役期才剛恢復為一年，國軍的訓練能量正處於逐步重整的階段。現階段國軍每年可徵募的兵源人數約為 6 萬至 7 萬人，未來可逐年增加，逐步達到訓練能量的最佳狀態。

蘇紫雲進一步分析，國防部已規劃建立無人機訓練學校，未來義務役官士兵在基礎訓練階段就能接觸到新的訓練科目。而在進階訓練階段，國軍也會挑選具備相關科系背景或專長的義務役士兵，進行無人機、刺針飛彈或標槍飛彈等進階武器的訓練，甚至有機會赴美受訓。

圖為國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（記者方賓照攝）（資料照）圖為國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（記者方賓照攝）（資料照）

強化國軍戰力 方能有效嚇阻威脅

面對日益嚴峻的區域局勢，提升國軍戰力已是刻不容緩的議題。 如何有效整合訓練資源、精進訓練內容、強化訓練強度，並結合最新科技，打造出一支具備嚇阻能力的精實國軍，將是未來國防改革的重要課題。

（作者為學生

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