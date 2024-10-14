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自由開講》氣候暖化是新常態，但消防員熱傷害不是！

2024/10/14 10:30

◎鄭少書

賴總統於今年8月8日參加「國家氣候變遷對策委員會」會議時曾指出：人類現在所經歷的每一年夏天，都會是「餘生最涼的夏天」。

的確以目前氣候變遷趨勢，短期內難以力挽狂瀾，但如何應對酷熱環境，卻是人類可以掌握，在勞工法規中，可以改變工作環境、時間、穿著現在越來越普遍的冷卻背心與空調衣，消防員走入火場或許沒有條件使用以上措施，但至少走出火場，該有的後勤照護應該完整。

消防人員示意圖。（資料照）消防人員示意圖。（資料照）

以桃園為例，目前若有重大火警，消防局將派遣後勤照護車到場，由專人架設包括洗手間在內的休息區、提供飲水、食物並以儀器評估消防員身體狀況是否適宜再次進入火場，這幾個功能拆開來看或許都平淡無奇、垂手可得。但在災害現場，卻常常因為各種因素短少：以洗手間為例，都會區的火警在白天很容易借到，但是到了半夜便不可行；若在郊區發生火災，難道要在路邊如廁？此舉不但有礙觀瞻，且對消防業界越來越多的女性來說，也不切實際，而當如廁變得不方便，又會導致消防員在大量流汗的現場自我限制喝水量，進一步導致各種熱傷害的可能性直線上升。

在食物飲水方面，目前各地消防機關長時間救災往往仰賴民眾愛心與委外廠商，這些資源在承平時期，餵飽現場工作人員絕無問題，但當大型天災來臨，民眾本身也成為受災戶時，能否還有餘力到場付出愛心，又是一個問號，這些都亟需消防單位建立自身後勤照護能力。

而在消防人員生理狀態評估方面，由於消防工作環境的陽剛文化，消防員在體力不支時往往不願開口，衍生諸多熱衰竭甚至中暑案件。但是台灣在各縣市往往規範不一，不僅缺乏統一規範的輪替機制，遑論完善的後勤照護系統。

依照美國消防協會建議之10/20法則，每吸一支氣瓶離開火場「至少」需休息10分鐘，若在這場火警已吸到第二支或更多，則需休息20分鐘，且離開休息區重新進入現場救災之心跳、呼吸、血壓、血氧均有規範，不合格者不但不能繼續救災，還必須接受治療，消防局與現場指揮官也需克制「一次把所有人派進火場」的野心，預留替換人員與後勤人員，才是讓消防人員身處災害第一線時，避免一再發生傷害及意外的長久之道。

（作者為消防員工作權益促進會副理事長）

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