自由開講》從基隆祥豐營區爆炸事件，看見消防機關的行政怠惰

◎鄭少書

昨（24）日國軍基隆祥豐營區發生爆炸，造成多人輕重傷，消防人員在毫無防護下，從滿地未爆彈旁帶出國軍弟兄，勇氣令人欽佩，但在全國軍民見證消防人員英勇之時，也暴露消防機關管理者對處理戰傷毫無準備，從防護裝備、訓練、流程、到急救器材一應俱缺。

基隆祥豐營區昨天發生炮彈爆炸，傷勢較重的洪姓中士經手術後已轉送三總治療。（資料照）

內政部消防署於今年五月引進美國戰術緊急醫療救護（Tactical Emergency Patient Care, TECC）訓練，並徵召全國各消防局派員參與種子教官訓練完畢，針對戰傷相關救援能力，全國各消防機關就算沒有派人送訓，也理應諮詢專業建議，著手制定相關作業規範，並至少一定程度配發裝備，建置戰術醫療任務編組，唯從此次意外看來，消防局無視國軍基層若有大量傷患必然需要消防支援之急救能力貧弱現況，針對戰傷救護更是零準備，連緊急救護『評估現場是否安全』的第一天條都沒有落實，與軍方相互支援協議僅停留在一面A4紙上面寫著「要互相支援並由軍方管制」，而跟軍事機關交流，也僅止於每年防災演習套招出場，平時毫無協同作業訓練。

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本案既不是由軍方人員將患者搬運至安全區後交接予消防人員，也不是協調有真正抗彈裝備（不是國軍那種）的消防人員進入現場搬運，急救流程上該有的大尺寸繃帶等耗材未曾配發，未受過相關訓練的基層消防員也普遍不了解戰傷現場傷勢型態、處理方式，不用說打仗了，平常場面大一點的案件都沒辦法處理。

近年兩岸情勢緊張，中央民間無不積極提升戰備能量，倘若而各地方政府仍以消極散漫態度面對，連承平時期處理軍事機關意外都全憑運氣，待戰事爆發之時，後果恐不堪設想。

（消防員工作權益促進協會副理事長）

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