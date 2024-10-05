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自由開講》颱風考驗地方首長的能力

2024/10/05 20:00

◎陳喬琪

這次颱風對於台灣最嚴重的間接傷害莫過於中小企業，北北基桃風雨標準未達標下就連放兩天颱風假，而高雄與屏東因掃到颱風尾連放了四天假，但高雄災情慘重也讓人怵目驚心。因為高雄是我國傳統產業的重鎮，颱風假使勞工收入減少，使企業主的成本負擔增加，甚至使國外訂單受到轉移，不知道地方首長有沒有在顧慮。

假如在地方，面對颱風的災害都無法因應，我們怎麼期待他們可以治理國家呢?希望地方首長不要用放假來討好選民。（資料照） 假如在地方，面對颱風的災害都無法因應，我們怎麼期待他們可以治理國家呢?希望地方首長不要用放假來討好選民。（資料照）

現在大家都認為台積電，以及各種科技產品是台灣的護國神山，但是能夠讓台灣經濟起飛的眾多因素之一，是一九七○年代開始至今，中小企業的業主、貿易商或是推銷員帶著手提包，到世界各地走透透，推銷台灣的產品。

不論是甚麼窮鄉僻壤的國家，都可以看到台灣的行銷人員。譬如：筆者認識在新北市五股區的小企業業主，帶著幾位員工，製造釘書機使用的訂書針，行銷歐洲各國，夫妻兩人打拼一輩子，買了幾棟房，養活許多家庭。這就是台灣人的生命力，能夠讓台灣成為社會安定經濟繁榮國家的基礎。

上個月台灣的呼叫器（BB call）製造商，被捲入疑似以色列對黎巴嫩真主黨的攻擊事件，讓我們又開了一次眼界。感受台灣的商人真的很厲害，也很辛苦，甚麼樣的生意都要做也都能做，連Made in Taiwan （MIT）「台灣製」的標誌都可以賣，可見「台灣製」是可以信賴的產品。

這跟以前我們喜歡買「日本製」的心理是一樣的。經濟部長已經確認台灣製的呼叫器絕對安全，令人感到安心。

面對全球氣候變遷的狀況，氣象的預測是重大的挑戰，但是握有放假與否權力的地方首長，在重大災難中，居民的安全顧慮與整體行政轄區的經濟發展的諸多困難中，是否採取彈性的因應方式，在在考驗地方首長的聰明才智與魄力。

假如在地方，面對颱風的災害都無法因應，我們怎麼期待他們可以治理國家呢?希望地方首長不要用放假來討好選民。

（作者為精神科專科醫師）

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