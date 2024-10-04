晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》上班族有話說 是災防假不是颱風假

2024/10/04 05:30

◎ 魏思源

十月二日因颱風山陀兒將侵襲台灣，全國提前停班停課。日本資深媒體人矢板明夫在臉書嘆道，日本和台灣一樣經常受到颱風光顧，但日本就沒有颱風假。他從沒想過，世界上竟然有「颱風假」這種好事。

對此，筆者有話要說。事實上，我國政府已將颱風假正名為「災防假」，用意本就不是真的休假，而是讓人民免於在風雨中上下班的交通風險。手握颱風假決策權的縣市長不是神，可能也左右為難，因風雨難測，沒必要對賭，萬一有個差池，沒人承擔得起責任。

矢板明夫表示，日本人不因颱風而休息或遲到，大家都不想被別人認為自己想偷懶。其實台灣人也非常任勞任怨，不少外國旅客或商務客都曾大讚「很佩服台灣人」，因多數台灣人面對工作要求，即使不合理也會盡力完成，默默吞下委屈而不吭聲。即使颱風天，已宣布停班，但因外國公司正常運營，在家處理公事的，也大有人在。

筆者身為上班族，每年休假天數不過廿八天左右，平時還少不了加班，台灣人的總勞動時間名列世界前茅，縱使一年錯放個一兩天的颱風假，又何妨？難道平日埋首賣力工作還不夠？與其批評縣市長動不動就放颱風假，真正該教育的是雇主與民眾的防災心態，既然停班停課，就應讓外送員、服務業勞工都能待在家中防災，所有人也要理解，颱風假不是「假」，不要看到風平浪靜就出門逛街、與友狂歡，卻又把防災責任都甩給政府。

（作者從事資訊業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書