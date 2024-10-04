自由廣場》上班族有話說 是災防假不是颱風假

◎ 魏思源

十月二日因颱風山陀兒將侵襲台灣，全國提前停班停課。日本資深媒體人矢板明夫在臉書嘆道，日本和台灣一樣經常受到颱風光顧，但日本就沒有颱風假。他從沒想過，世界上竟然有「颱風假」這種好事。

對此，筆者有話要說。事實上，我國政府已將颱風假正名為「災防假」，用意本就不是真的休假，而是讓人民免於在風雨中上下班的交通風險。手握颱風假決策權的縣市長不是神，可能也左右為難，因風雨難測，沒必要對賭，萬一有個差池，沒人承擔得起責任。

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矢板明夫表示，日本人不因颱風而休息或遲到，大家都不想被別人認為自己想偷懶。其實台灣人也非常任勞任怨，不少外國旅客或商務客都曾大讚「很佩服台灣人」，因多數台灣人面對工作要求，即使不合理也會盡力完成，默默吞下委屈而不吭聲。即使颱風天，已宣布停班，但因外國公司正常運營，在家處理公事的，也大有人在。

筆者身為上班族，每年休假天數不過廿八天左右，平時還少不了加班，台灣人的總勞動時間名列世界前茅，縱使一年錯放個一兩天的颱風假，又何妨？難道平日埋首賣力工作還不夠？與其批評縣市長動不動就放颱風假，真正該教育的是雇主與民眾的防災心態，既然停班停課，就應讓外送員、服務業勞工都能待在家中防災，所有人也要理解，颱風假不是「假」，不要看到風平浪靜就出門逛街、與友狂歡，卻又把防災責任都甩給政府。

（作者從事資訊業）

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