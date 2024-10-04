自由廣場》老師的看法 民粹挾持下的颱風假

◎ 侯瑞琪

若遇風狂雨驟的颱風，為降低人民生命財產危害，放颱風假乃理所當然，但台灣人放颱風假，真是只依科學氣象判斷，還是因為大家不便說且不敢忤逆的「民意」？

民意是現代文明的指標，但民意也須有成熟的公民素養，否則民意可能會是毒蛇猛獸，變成凌駕颱風的社會災難。

請繼續往下閱讀...

怪颱山陀兒就將民意挾持的怪現象赤裸裸呈現，颱風還沒到，沒放假的縣市首長臉書已經被灌暴，紛紛敲碗叫嚷想要放颱風假，有的狂罵「下次不選你」、「市長知道啥叫暴風雨前的寧靜嗎」、「記住這句話，下次你推的都不投」，地方首長需要選票，有幾人敢干冒民意的「大不韙」？萬一有疏失，豈不斷送下次的選舉？果然，許多縣市因而提前放颱風假，民眾馬上去臉書歌功頌德，從慘哭變暴笑，這種現象正常嗎？

事實證明，提早放颱風假，其實很危險。新聞報導指出，有民眾趁機上山下海，KTV包廂被訂爆，當颱風真的來了，全台更是繼續放假，甚至有報導刻意迎合民間心理，預測會不會再繼續放假。但據統計，台灣放一天颱風假約損失兩百億元，兩天四百億、三天六百億，如果沒有負責任的團隊意識，但求自己有假可放，這樣對國家好嗎？

會造成危害的颱風，當然要放假，但也要避免首長遭民粹挾持，國人的團隊意識顯然未臻成熟，對於只顧玩樂、只想放假、不顧是非的自私歪論，我們應予唾棄。政策上也應改良，由於縣市轄管地理範圍太大，有的靠山、有的靠海、有的是平地，狀況差異懸殊，應將放颱風假的決定權，下放到更基層單位，才能符合當地居民所需，讓真正有需要防颱的人放颱風假，縣市首長也才能擺脫民粹的包袱。

（作者是老師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法