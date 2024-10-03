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曹興誠八不居士》颱風天放假的商榷

所謂全民防衛韌性 ，意思是，當社會面臨天災人禍的時候，全民能夠有組織，有紀律，有技巧的動員起來，將天災人禍的損失和衝擊減到最小。 颱風、地震、洪水、乾旱，都是天災；中共武力來犯，或者第五縱隊在台灣發動暴亂，都是人禍。遇見這種天災人禍，我們應該全民動員來應變？還是大家都放假，在家躺平呢？
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2024/10/03 13:22

◎曹興誠

颱風天放假，好像是台灣所獨創的規矩；現在更進一步變成了某些地方首長討好民眾的措施。

10月2日北台風雨不大，北北基桃也未列警戒區，但民眾爽放颱風假，百貨公司、影城、KTV擠滿人群，引發議論。（記者田裕華攝）10月2日北台風雨不大，北北基桃也未列警戒區，但民眾爽放颱風假，百貨公司、影城、KTV擠滿人群，引發議論。（記者田裕華攝）

明明無風無雨，甚至萬里晴空，結果大家都放假，或者跑去KTV大排長龍，或者到處吃喝玩樂；這個現象確實需要檢討。

國定假日的放假，大家都有預期，事先都有準備，這種放假對社會衝擊不大；但因為颱風這種不確定的原因而放假，事先沒有預期，沒有準備，會給很多人帶來困擾和不便。

有些企業老闆抱怨颱風假造成營運上的損失，但這種經濟上的理由比不上人身安全的重要；所以這種觀點容易被忽略。

我們應該從全民防衛韌性的觀點，來檢視這個問題。

所謂全民防衛韌性 ，意思是，當社會面臨天災人禍的時候，全民能夠有組織，有紀律，有技巧的動員起來，將天災人禍的損失和衝擊減到最小。

從全民防衛韌性來看天災 該全民應變？還是放假躺平？

颱風、地震、洪水、乾旱，都是天災；中共武力來犯，或者第五縱隊在台灣發動暴亂，都是人禍。遇見這種天災人禍，我們應該全民動員來應變？還是大家都放假，在家躺平呢？

從防衛韌性的角度來看，颱風天大家放假毫無道理。

合理的作法，是完全取消颱風假。至於個人要不要上班，應該由個人視情況，改以事假來處理。

譬如，上班時遇到捷運停駛，或者道路封閉，當然可以請事假。這種由個人或者個別企業可以決定的事情，不應該由政府統一來規定。

有人可能以人身安全為理由要求颱風天放假；依照這個理由，那中共來襲的時候，比颱風來襲更危險，是否大家更應該放假？我們是否規定，遇見中共來襲，所有人包括軍、警、消防人員通通在家躺平？等台灣被「解放」了，「安全」了，大家才出來？

不過那時候，大家可能不再有「班」可上了。等著大家的是上刑場，或進集中營。

（作者為聯電創辦人）
本文經授權轉載自曹興誠臉書︰颱風天放假的商榷

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