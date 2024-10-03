自由廣場》蔣萬安大不如黃敏惠 簡直莫名其妙的颱風假！

◎ 邱炳進

九月三十日晨，我們一行四人依原計畫，赴嘉義縣梅山鄉走步道 。但就在前一天的九月廿九日，山陀兒颱風的陸上颱風警報根本還沒發布，電視新聞就不斷播放以往颱風的驚悚畫面，由於電視新聞狂炸，颱風還沒到，菜價就先暴漲，風景區門可羅雀。

九月三十日，山陀兒仍在距南台灣兩三百公里之遙的海面上，依經驗，尚不致對赴嘉義旅遊造成影響。果然，九月三十日的梅山鄉風和日麗，是適合旅遊的好天氣。我們抵達梅山鄉的瑞里村，餐廳老闆告知，整個瑞里地區今晚大概就只剩下我們四個遊客，因為中午以後，所有旅客都下山了。到了偌大規模的民宿，主人證實，應該只有我們四人還留在瑞里住宿。

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十月一日嘉義縣停班停課，當天下午我們離開嘉義縣境時，整天不見一滴雨，大多是陽光普照。嘉義市在十月一日仍照常上班上課，媒體說市長黃敏惠的臉書被灌爆，但她的決定是正確的，此一決策應受肯定，因為十月一日山陀兒距南台陸地仍然很遠，對嘉義的影響確實言之過早。

北台灣十月二日風雨不大，北北基桃也未列警戒區，但民眾爽放颱風假，百貨公司、影城、KTV擠滿人群，引發議論。（記者田裕華攝）

十月一日晚八時多，得知北北基桃宣布十月二日也放颱風假，我在臉書斷言，北北基桃這個颱風假，八成會令人感到很心虛，果然十月二日的台北市，上午不時陽光露臉，無風也無雨，下午三時許以後，只有少少雨量，風勢也不大。換句話說，台北市的颱風假，放得一點道理都沒有，因為山陀兒尚未登陸南台灣，就算已登陸，暴風半徑也不會影響到北台灣 。

倘若沒有十月十三日的罷樑投票，台北市就可能沒有十月二日的颱風假，台北市長蔣萬安身為首都市長，沒有堅持原則，卻放沒有必要的假，造成股匯市停擺，停班且造成重大經濟損失，蔣萬安被謝國樑綁架，對他的領導力已造成重大傷害！

（作者是教職退休）

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