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自由廣場》颱風假政策應滾動式檢討

2024/10/04 05:30

◎ 楊永年

山陀兒颱風已滯留三天，各縣市已放了二至三天的颱風假。有人認為颱風假影響經濟產值，須慎重；有人認為它帶來小確幸，沒什麼不好；有人認為颱風假影響民眾看診權益；也有人認為颱風假影響（或中斷）學生學習；百貨業者員工更是抱怨連連，深感遭差別待遇。當前現象是，民眾對颱風假的期待，遠高於它是否發揮防災功能。

從這次的熱議，可見颱風假政策實有滾動檢討的空間，主要有二，一、考慮是否增加颱風假的衡量指標，讓颱風假發揮應有的防災（避免傷亡）功能。二、增加政策配套，消除不公平或不合理的規定。關於前者，有時不是縣市長「要不要放颱風假」，而是依目前衡量指標，風雨達一定標準，就得放颱風假。

依中央災害應變中心統計，至二○二四年十月二日晚上九時止，全國有二死二失蹤，受傷一○二人，但不清楚傷亡和颱風假政策有無關連性。若是有關，颱風假政策應該持續；若是無關，就應修正、檢討或停止。目前已知死亡的兩例，一是貨車司機於九月卅日下午七時，於台九線遭落石擊中，三天後不治。印象中，當時台東已發佈停班停課，不清楚這位貨車司機是否有接收到停班停課訊息；或者，有無宣布停班停課，與他出車之間有無關連；包括有無罰則或有無停駛誘因。

另一例是，一位長者於十月一日早上在民宿修樹，不慎從三米高處跌落死亡，此例之死與颱風假政策是否有關？合理論述是，兩者之間的關連性似乎不高。在此前提下，颱風假若要繼續運作，就須探討如何（有效）宣導，並執行（管制）政策。

從這兩個死亡案例回頭檢視颱風假是否發揮應有功能，可以發現現行颱風假政策，與這兩例之間關連性並不高，滾動式檢討颱風假政策已迫在眉睫。

（作者是成大政治系教授）

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