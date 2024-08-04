自由開講》紅色恐怖籠罩舊金山：習近平訪美期間中共跨國鎮壓紀實

◎危妮郝

舊金山，一個自由與民主的象徵，在去年11月中共黨魁習近平到訪期間，竟成為中共輸出其專制暴行的舞台。

習近平去年11月出席APEC峰會，於訪美期間在舊金山遇到反中人士的陳抗，該名男子述說遭到中國政府的襲擊。（美聯檔案照）

一份由香港民主委員會與自由西藏學生會聯合發布的報告揭露了這令人髮指的真相，詳細記錄了中共支持者在習近平訪問期間對抗議人士實施的34起暴力攻擊事件。這些事件不僅嚴重侵犯了受害者的人身安全和言論自由，更暴露了中共將其專制觸角伸向海外的野心，敲響了自由世界必須共同應對的警鐘。

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精心策劃的暴力：中共「統戰」系統的陰影

這份名為《輸出鎮壓：2023年11月習近平訪問舊金山期間對抗議者的攻擊》的報告，揭示了中共如何系統性地輸出其鎮壓手段。 報告指出，許多暴力事件並非偶發，而是由中共「統戰」系統精心策畫和協調的。這些「統戰」組織，打著「愛國」的旗號，實則充當中共的打手，對任何膽敢批評中共的聲音進行殘酷打壓。

報告中詳細描述了中共支持者如何有組織地包圍、恐嚇、毆打抗議者，甚至盜竊他們的財物。這些暴行令人髮指，更令人震驚的是，部分施暴者與臭名昭著的反法輪功組織「全球華人反X教聯盟」（CACWA）有關。該組織長期以來以暴力手段攻擊法輪功學員，其創辦人李華紅更被指控在多起攻擊事件中扮演關鍵角色。

美國主權的侵犯：跨國鎮壓的嚴重性

這些發生在美國領土上的暴力事件，不僅是對受害者的傷害，更是對美國主權的公然侵犯。 美國國會「美國與中共戰略競爭特設委員會」主席約翰·穆羅爾（John Moolenaar）對此表示強烈譴責，稱這些事件是「對美國主權和我們所珍視的價值觀的無恥侵犯」。

令人擔憂的是，美國現行法律對於「跨國鎮壓」缺乏明確定義和制裁措施，導致聯邦調查局（FBI）在應對此類事件時束手束腳。此外，聯邦、州和地方當局之間缺乏協調，也使得跨國鎮壓案件難以得到有效處理。

自由世界的共同挑戰：如何應對中共的跨國鎮壓

面對中共日益猖獗的跨國鎮壓，自由世界必須採取果斷行動，捍衛自身的價值觀和公民的安全。 報告中提出的18項建議，為美國政府提供了一個良好的起點。這些建議包括加強對中共「統戰」組織的調查和監管，對來自中國的簽證申請進行更嚴格的審查，以及為受到跨國鎮壓的群體提供更多保護措施等。

更重要的是，美國需要與其他民主國家加強合作，建立一個共同應對跨國鎮壓的國際機制。只有這樣，才能有效遏制中共的海外擴張野心，保護自由民主的價值觀免受侵蝕。

習近平訪美期間發生的暴力事件，是一個令人警醒的例子，提醒我們中共的威脅並非遙不可及，而是已經滲透到自由世界的腹地。 面對這個共同的挑戰，我們必須團結一致，採取有效措施，才能捍衛我們的自由和安全。

（作者為學生）

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