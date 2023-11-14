社論》在APEC舊金山年會積極努力

亞太經濟合作會議（APEC）年會，正在美國舊金山舉行，包括我國在內的二十一個成員參加。台灣受到不公平對待，總統無緣與會，由台積電創辦人張忠謀代表出席領袖會議。台積電雖公司名稱有「台灣」，也以晶片代工舉世首屈一指，張忠謀更為科技界響叮噹的人物，以往多次代表出席領袖會議也很稱職，但我們的總統與會遭阻，凸顯了在國際政治運作之下，「中華台北」仍非正常國家的現實。

今年APEC年會最受矚目的，當屬美國總統拜登與中國國家主席習近平明天有雙邊會議。這是一年前兩人在印尼峇里島之後的首次會談，也是習近平六年多來再次美國行。美中兩國經歷川普總統開啟貿易戰，拜登繼之，且加碼實施精密晶片限制等科技戰，其間又有武漢肺炎肆虐、烏俄戰爭、經濟金融動盪、中國疑似間諜氣球侵擾等變局，習近平且以高壓手段統治中國，在台海、南海、東海興風作浪，脅迫鄰國，美中關係陷入僵局。

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不過，美國畢竟是世界領袖，也是民主國家，曾多年嘗試以經貿改變中國的政策失敗，如今面臨中國野心專制崛起與挑戰，儘管雙邊關係惡化，除了加緊與印太國家結盟因應，尚不打算與中國外交決裂和經濟脫鉤，且於氣候變遷等議題還寄望合作。從而，這次舊金山的拜習會，表面上出自美方主動，包括國務卿布林肯等高官近數月來穿梭鋪排，給足了中方面子，北京樂於順水推舟，因而有此一會。

國際間好奇的是，習近平上任以來高唱「東升西降」，以「戰狼外交」為能事，且於東亞及全球南方國家與美國爭霸，以改變世界秩序，這次何以有美國之行；且不僅參加APEC年會，與拜登雙邊會談，還與美國商界進行付費晚宴。一時之間，彷彿習近平有意改弦更張，和緩與美國的緊張關係。

獨裁者的心意外界難以準確臆測，專制體制下連外交、國防首長因何被撤職都諱莫如深，甚至為了這次與拜登會，據報導還延遲舉行中共的三中全會，習近平內心盤算如何，各方只能從環境因素推斷。最明顯的，他雖大權在握，中國卻面臨極大的挑戰與困境。

中國的經濟挑戰最明顯。總體經濟成長約在二○一○年達高峰之後，現今陷入困境，推動成長的所謂「三駕馬車」投資、消費、出口同時熄火，以往賴以帶動經濟的基本建設、房地產、出口等「老辦法」，受制於報酬遞減及彈性疲乏等經濟規律，難再故技重施。其間，又有政策大幅左傾及極權專斷，舉凡國進民退、企業姓黨、共同富裕等作為，嚴重戕賊經濟創新及活力，加上強調安全重於經濟，動輒以間諜法侵擾外資企業，導致跨國企業和資金、人才紛紛以避開或減少投入中國。

從經濟社會觀察，中國是否落入通貨緊縮的困局，情勢仍在發展，各方推斷不一。有識之士如經濟學家克魯曼（Paul Krugman）、曾任香港總督的彭定康（Chris Patten）都認為，一旦落入通貨緊縮所導致經濟停滯局面，以中國如今的中等所得水準和社會文化體制，其失落或面臨挑戰的程度將有甚於日本。另外，經濟失落也勢必折損中共統治的合法性，建立在以經濟成長交換政治權利的基礎動搖。一年前要求廢除「清零」政策的白紙抗議，前總理李克強上月猝逝引發的悼念活動，上海民眾上月底萬聖節的化妝表演，都被視為民間對習近平高壓統治高度不滿的宣洩。從而，習近平親自跑一趟美國，被解讀有和緩雙邊緊張關係，兼安撫外資以舒緩經濟困局的盤算。

習近平既有美國行，對獨裁統治和脅迫不滿的抗議活動蓄勢待發。其中不僅有要求「把人類的需求置於企業貪婪之上」的反全球化團體，香港、新疆、西藏和其他亞裔團體都將有抗議活動，來自中國民主運動團體最值得注意︰以王丹、魏京生、王軍濤為首的民運人士，在舊金山發起「中國國是會議」倡議，將商討「結束中共暴政，建立民主中國」方案；美國眾議院中國委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）表達支持。此外，蓋拉格還領銜十三名委員會成員，聯名致函拜登，呼籲他要求習近平達成委員會的十項訴求，包括停止所有台海軍事行動，釋放和撤銷對香港泛民主派人士控訴等。

對我國來說，除了密切關注拜習會對台灣的衝擊，宣示官方所強調的致力促進區域和平、打造更具韌性供應鏈、努力推動綠色轉型等目標，有鑑於APEC成員和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）多有重疊，自應大力爭取加入所需的支持。APEC受制於中國壓力，我們不能不爭氣。

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