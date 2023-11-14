晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》在APEC舊金山年會積極努力

2023/11/14 05:30

亞太經濟合作會議（APEC）年會，正在美國舊金山舉行，包括我國在內的二十一個成員參加。台灣受到不公平對待，總統無緣與會，由台積電創辦人張忠謀代表出席領袖會議。台積電雖公司名稱有「台灣」，也以晶片代工舉世首屈一指，張忠謀更為科技界響叮噹的人物，以往多次代表出席領袖會議也很稱職，但我們的總統與會遭阻，凸顯了在國際政治運作之下，「中華台北」仍非正常國家的現實。

今年APEC年會最受矚目的，當屬美國總統拜登與中國國家主席習近平明天有雙邊會議。這是一年前兩人在印尼峇里島之後的首次會談，也是習近平六年多來再次美國行。美中兩國經歷川普總統開啟貿易戰，拜登繼之，且加碼實施精密晶片限制等科技戰，其間又有武漢肺炎肆虐、烏俄戰爭、經濟金融動盪、中國疑似間諜氣球侵擾等變局，習近平且以高壓手段統治中國，在台海、南海、東海興風作浪，脅迫鄰國，美中關係陷入僵局。

不過，美國畢竟是世界領袖，也是民主國家，曾多年嘗試以經貿改變中國的政策失敗，如今面臨中國野心專制崛起與挑戰，儘管雙邊關係惡化，除了加緊與印太國家結盟因應，尚不打算與中國外交決裂和經濟脫鉤，且於氣候變遷等議題還寄望合作。從而，這次舊金山的拜習會，表面上出自美方主動，包括國務卿布林肯等高官近數月來穿梭鋪排，給足了中方面子，北京樂於順水推舟，因而有此一會。

國際間好奇的是，習近平上任以來高唱「東升西降」，以「戰狼外交」為能事，且於東亞及全球南方國家與美國爭霸，以改變世界秩序，這次何以有美國之行；且不僅參加APEC年會，與拜登雙邊會談，還與美國商界進行付費晚宴。一時之間，彷彿習近平有意改弦更張，和緩與美國的緊張關係。

獨裁者的心意外界難以準確臆測，專制體制下連外交、國防首長因何被撤職都諱莫如深，甚至為了這次與拜登會，據報導還延遲舉行中共的三中全會，習近平內心盤算如何，各方只能從環境因素推斷。最明顯的，他雖大權在握，中國卻面臨極大的挑戰與困境。

中國的經濟挑戰最明顯。總體經濟成長約在二○一○年達高峰之後，現今陷入困境，推動成長的所謂「三駕馬車」投資、消費、出口同時熄火，以往賴以帶動經濟的基本建設、房地產、出口等「老辦法」，受制於報酬遞減及彈性疲乏等經濟規律，難再故技重施。其間，又有政策大幅左傾及極權專斷，舉凡國進民退、企業姓黨、共同富裕等作為，嚴重戕賊經濟創新及活力，加上強調安全重於經濟，動輒以間諜法侵擾外資企業，導致跨國企業和資金、人才紛紛以避開或減少投入中國。

從經濟社會觀察，中國是否落入通貨緊縮的困局，情勢仍在發展，各方推斷不一。有識之士如經濟學家克魯曼（Paul Krugman）、曾任香港總督的彭定康（Chris Patten）都認為，一旦落入通貨緊縮所導致經濟停滯局面，以中國如今的中等所得水準和社會文化體制，其失落或面臨挑戰的程度將有甚於日本。另外，經濟失落也勢必折損中共統治的合法性，建立在以經濟成長交換政治權利的基礎動搖。一年前要求廢除「清零」政策的白紙抗議，前總理李克強上月猝逝引發的悼念活動，上海民眾上月底萬聖節的化妝表演，都被視為民間對習近平高壓統治高度不滿的宣洩。從而，習近平親自跑一趟美國，被解讀有和緩雙邊緊張關係，兼安撫外資以舒緩經濟困局的盤算。

習近平既有美國行，對獨裁統治和脅迫不滿的抗議活動蓄勢待發。其中不僅有要求「把人類的需求置於企業貪婪之上」的反全球化團體，香港、新疆、西藏和其他亞裔團體都將有抗議活動，來自中國民主運動團體最值得注意︰以王丹、魏京生、王軍濤為首的民運人士，在舊金山發起「中國國是會議」倡議，將商討「結束中共暴政，建立民主中國」方案；美國眾議院中國委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）表達支持。此外，蓋拉格還領銜十三名委員會成員，聯名致函拜登，呼籲他要求習近平達成委員會的十項訴求，包括停止所有台海軍事行動，釋放和撤銷對香港泛民主派人士控訴等。

對我國來說，除了密切關注拜習會對台灣的衝擊，宣示官方所強調的致力促進區域和平、打造更具韌性供應鏈、努力推動綠色轉型等目標，有鑑於APEC成員和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）多有重疊，自應大力爭取加入所需的支持。APEC受制於中國壓力，我們不能不爭氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書