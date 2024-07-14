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自由開講》習近平打貪 結果越打越貪

2024/07/14 18:30

◎二弄

在中國，法官的「受賄」事件早已屢見不鮮，讓人見怪不怪。然而，令人更加震驚的是，這些受賄案件的行賄者，絕大多數竟是那些本應秉持法律信仰的律師。作為法律從業者，律師竟淪為法官的「白手套」，這實在是令人無語。

司法腐敗黑幕：律師成為法官的「白手套」

習近平上台後，雖然打著反腐的旗號，但司法體系的腐敗卻愈演愈烈。（歐新社檔案照）

據報導，西安市司法局在2021年公佈了一起由陝西尊本律師事務所主任劉濤策劃的行賄案。這位律師替當事人轉交了30萬元現金給最高法院審判員王某某的妻子，期望能影響案件結果。然而，這一行賄行為僅被判定為「金額較小」，僅僅處以停止執業六個月的行政處罰。這種判決實在是令人匪夷所思，難怪中國的司法體系會陷入如此不堪的境地。

根據《中國新聞週刊》2022年的一篇報導，濟南中院接連曝光了三起法官受賄案，涉及律師多達58人。這些律師中有不少甚至在律師協會擔任職務，這無疑讓人對中國的司法公正產生了深深的懷疑。

據不完全統計，近年來中國每年曝光的法官受賄案中，約有70%的行賄者是律師。這些律師以各種名目向法官行賄，數額從幾萬元到幾百萬元不等，涉及的案件遍及全國各地。而這些行賄行為，往往只是被輕描淡寫地處以行政處罰，很少有律師因此被追究刑事責任。

律師本應是法律的捍衛者，但在中國，他們卻逐漸淪為腐敗的幫兇。這背後的原因，除了法官與律師之間天然的角色關係外，更多的是中國司法體系的深層腐敗。

習近平上台後，雖然打著反腐的旗號，但司法體系的腐敗卻愈演愈烈。經濟的下滑使得很多律師生計艱難，他們不得不依靠行賄來獲取案件，進而謀求生存。據一名匿名律師透露，現如今的司法環境下，律師行賄已經成為一種「常態」，不行賄就無法生存。

這種情況的發生，主要是由於中共的司法體系本身就充滿了腐敗。律師與法官之間的利益鏈條，早已牢不可破。法官需要律師來「運作」案件，而律師則需要法官的「關照」來獲取更多的客戶和案件。這種互惠互利的關係，使得雙方在腐敗的泥潭中越陷越深。

根據中國法律，行賄與受賄應該同罪同罰。然而，在實踐中，行賄者往往能夠逃避法律的制裁。這樣的情況，無疑是對法律公正的最大諷刺。

例如，陝西的劉濤案中，30萬元的行賄金額早已超過了刑事立案的門檻，但卻僅被處以停止執業六個月的行政處罰。這樣的判決，顯然是為了掩蓋背後更大的腐敗問題。試問，這樣的司法環境，如何讓人對法律產生信心？

在中國，權錢交易早已成為司法體系中的一部分。律師作為法官的「白手套」，通過行賄來獲取利益，這樣的現象不禁讓人對中國的司法體系產生深深的憂慮。

習近平上台後，雖然聲稱要打擊腐敗，但實際情況卻是司法體系的腐敗愈演愈烈。經濟的下滑使得律師生計艱難，他們不得不依靠行賄來獲取案件，進而謀求生存。在這樣的環境下，司法公正無從談起。

權錢交易，已經成為中國司法的潛規則。律師成為法官的「白手套」，這樣的現象令人深感悲哀。只有當權錢交易的鏈條被徹底斬斷，中國的司法體系才能真正實現公正。然而，在現有的體制下，這無疑是一個遙不可及的夢想。

（作者從商）


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