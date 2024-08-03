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自由開講》向北京的法律戰說不：台海的航行自由與供應鏈安全不容侵犯

2024/08/03 16:00

◎方凱弘

最近在新聞上看到一則令人深感不安的報導，中國正在推行所謂的「法律執行戰」，試圖通過各種技術性規範來干擾台海的自由航行。這種行為不僅會對兩岸的漁民生活帶來重大影響，更會對全球供應鏈造成嚴重衝擊。

先來說說台灣的漁民們。他們本來就已經面臨「前有海警、後有風電」的困境。長期以來，台灣的漁民在自家門口的海域打魚卻屢屢受到干擾。尤其是澎湖、馬祖和金門這些離島地區，漁民們每天在海上冒險捕魚，卻不得不擔心來自中國的海警干擾，或是因為風電設施影響捕魚作業的問題。這些問題早已讓漁民們叫苦連天，無法安心工作。

澎湖、馬祖和金門離島漁民們在海上冒險捕魚，卻不得不擔心來自中國的海警干擾。澎湖漁民控訴中國海警船步步進逼，已進入我國經濟海域。（漁民提供）

然而，這些困難只是冰山一角。根據海洋大學教授邱文彥教授提出了在澎湖、馬祖和金門啟動共同海域示範計畫的建議，希望能為兩岸漁民創造一個更為和平、穩定的作業環境。然而，這些努力顯然還不足以對抗中國最新的動作。

中國最近加強了所謂的「法律執行戰」，試圖通過國內法來合法化其對台海的干預。例如，中國可能會創造出所謂的「禁航區」來限制外國船舶的通行。這些技術性規範看似合法，實則是變相干涉他國的自由航行權利。根據台大政治系副教授蔡季廷的觀察，如果中國將「禁航區」設在台海中線的東、西兩側，那麼未來外國船舶通過台海的風險將大大增加，運費和保險費也會隨之上升，全球供應鏈勢必會因此受到嚴重衝擊。

數據顯示，台灣每年有超過三分之一的貨物是通過台海運送到世界各地的。如果中國真的設立「禁航區」，那麼將導致航運時間延長，運輸成本增加。根據全球航運公司的預測，這些額外的費用將會反映在商品價格上，最終由消費者買單。此外，供應鏈的不穩定性也會對全球經濟造成負面影響。就拿電子產品來說，台灣是全球最大的半導體製造中心之一，如果供應鏈受阻，將對全球電子產品市場造成重創。

面對這樣的情況，我們應該如何應對？首先，台灣政府應該加強國內外的宣傳，讓國際社會了解中國政府的真正意圖，並爭取更多國際支持。其次，台灣應該加強海上巡邏和防衛能力，確保台海的航行自由。同時，我們也應該與國際航運公司合作，制定應急預案，以應對可能出現的供應鏈危機。

最後，我們不能對中國的這種「法律執行戰」坐視不理。這不僅僅是台灣的問題，更是關乎全球航運自由和供應鏈安全的重大議題。只有通過國際社會的共同努力，才能遏制這種不負責任的行為，確保台海的和平與穩定。

面對中國的法律戰術，我們絕不能退縮。這是一場涉及到我們漁民生計、國家安全和全球經濟穩定的戰鬥。我們需要智慧和勇氣，更需要國際社會的支持。只有這樣，我們才能確保台海的航行自由，維護全球供應鏈的安全。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）


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