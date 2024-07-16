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自由廣場》台海是國際通道 切忌鎖入「兩岸」

2024/07/16 05:30

◎ 林逸民

日本戰略研究論壇每年舉辦「台灣海峽危機政策模擬」兵棋推演，今年已是第四屆，從去年第三屆開始，台灣有代表參加，今年擴大參與，有退役將領、國防戰略學者，以及遠景基金會代表於兵推中扮演「台灣總統」，立委陳冠廷、郭國文也受邀。筆者擔任理事長的福和會忝為協辦單位，也率團躬逢其盛。

本次兵棋推演，先基於對當前全球戰略形勢，及各國賽局策略的分析，展開龐大的基本想定結構，以此為基礎，撰寫推演用的虛構劇本，假想年底美國總統大選時，日本北海道發生嚴重地震災情，中國藉機發動攻擊，推演過程精彩，個人也收穫甚豐。

大會上親炙美日戰略專家，更加實際了解美日當前思維，美國與日本不論政府、軍方或民間智庫，對中國的威脅與日俱增都十分警覺，中國全面武力犯台的機率雖然不高，但也可能進行各種騷擾妨礙台灣商貿的活動，美日友人都主張抗中聯盟堅定立場，在中國進行「灰色地帶」或「深灰色」的行動時，例如封鎖貿易或攻擊商船，就是形同宣戰，如此，實際上正在大清洗解放軍導致畏戰不能戰的中國，就不敢為所欲為。

賴清德總統就職演說明確主張台灣的主權，美日友人均高度肯定，因為台灣積極堅持捍衛主權抵抗侵略，國際盟友才有介入的空間，萬萬不可幻想與中國有可能私了，自貶為「內政問題」，那就萬劫不復。

美國與會的海軍陸戰隊退役將領勞倫斯尼克生（Lawrence d. Nicholson）更指出：台灣海峽的海空域，是重要國際通道，也是日本的生命線，美國、日本，以及其他盟國與世界文明國家，都不會允許台灣海峽遭中國侵犯、成為中國的禁臠。尼克生提醒台灣人，千萬不要再稱台灣海峽「兩岸」，台灣海峽的開放與國際化，才是台灣安全與繁榮的保障。

過去台灣在黨國時代，由於中國國民黨妄想台灣是中國的一部分，所以老是稱呼中國為「大陸」，也總是與中國彼此稱為「兩岸」，稱對方為「中國大陸地區」，亦即認定台灣為「中國海島地區」，也就是說，一旦把中國稱做大陸，就等於自認台灣是中國的一部分。這個詞彙的基本問題，如今台灣人已漸漸了解，只是有時習慣改不過來。

但「兩岸」這個詞彙的危險，大部分台灣人仍無所覺，如今美國友人提醒，我們也要謹記在心，台灣與台灣海峽都要走向國際，不可鎖在中國。台灣應該發展的兩岸關係是太平洋兩岸，不論往北對岸日本，往南對岸菲律賓，往東岸的美國。讓國際盟友更加堅定：捍衛台灣的主權，就是保障台灣海峽的國際自由。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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