自由開講》另類科學觀點 看金門水域中國小艇翻覆事件

◎陳璋玲

據報道，今年2月在金門水域發生的中國小艇翻覆事件，將有重大進展。兩岸各方預計7月30日於金門會面並簽署協商共識，達成和解。事件經半年後朝正向發展，不再陷於口角之爭，予以肯定。然而，本案也突顯兩岸因政治敏感，本可用理性的科學觀點看待的事，卻不可避免地捲入政治紛擾中！

今年2月14日，一艘中國的無名快艇，駛入金門限制水域捕魚，經海巡隊發現，遂決定靠近，擬執行登檢、驅離勤務。（資料照，海巡提供）

今年2月14日，一艘中國的無名快艇，駛入金門限制水域捕魚，經海巡隊發現，遂決定靠近，擬執行登檢、驅離勤務。快艇見狀逃逸，海巡艇追緝，快艇在海巡艇艏迂迴航行，船身多次接觸，最後在一次轉彎時碰撞傾覆，艇上4人落海，前後歷時僅5分鐘。海巡隊即停船搜救，救起4人，其中2人送醫不治。從流體力學角度，可發現兩船近距離高速行駛下，發生互相碰撞本是不可避免的風險，船艇經碰撞時，若吃水淺，且高速行駛狀態下，更易因重心不穩而翻覆。

請繼續往下閱讀...

2017年於日本海域，美軍驅逐艦和菲律賓貨輪發生碰撞，造成美國海軍7名船員死亡，即有學者指出這兩艘船齊頭並進、同向行駛，沒有維持足夠的安全距離，而發生典型的船吸現象。其背後的科學原理就是高中物理課教過的白努力定律（Bernoulli's Principle）。

白努力定律 雙方船舶近距離快速行駛的必然風險

此定律描述密度為ρ的理想流體在穩定流動時的流速v、重力加速度g、水位高度h和壓力p之間的定量關係，流體流速不同時會產生壓力的變化，當流速愈高時，壓力變得愈小。

在日常生活常見此定律的應用，例如高鐵站或捷運站規定民眾必須站在黃線後，就是為了避免列車進站時，壓力變小，人有被往車體吸的潛勢而跌落軌道。

同樣的道理，同向快速航行的兩艘船，兩船內側的海水流速快，壓力小，外側的海水流速慢、壓力大，船舶中間形成低壓區，物體必然是往低壓移動，自然地兩條船互相接近，發生碰撞。由此流體力學的觀點，可看出大陸小艇和海巡艇二者近距離高速行駛，兩船中間的壓力瞬間變小，造成兩船迅速靠近而發生相撞是自然法則下會發生的現象，很難謂是執法方刻意碰撞造成的。

基於維護海上治安，海上警察發現不法情事，啟動海上執法是全球舉世皆然的作法。中國小艇事件，是海巡單位行使海上執法，在執法過程中，雙方船舶近距離快速行駛，在白努力定律作用下，本就有不可避免的兩船靠近的碰撞風險，這是必須付出的代價，對於被追逐的一方和追逐的一方皆是！

（作者為成功大學海洋科技與事務研究所教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法