自由開講》台灣漁民遭中共報復 應不分黨派要求釋放人船

◎張天泰

日前，澎湖漁船遭中國海警船強押帶走，船上共5人包括2名台籍、3名印尼籍，民進黨立委蘇巧慧直言中國現在不只是「侵門踏戶，甚至直接當街擄人」，台灣基進北市黨部主委的吳欣岱接續批判「擄回中國這是綁架了吧！？」，連民眾黨主席柯文哲都清醒回應，中國作為一個負責任大國，有事要出來講清楚，「你隨便一個國家扣留另外一個國家，那你總要出來說明啊！」

澎湖西嶼大進滿88號漁船昨晚被中國海警扣押，目前扣在中國福建晉江圍頭港。（圖由澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全提供）

此次台灣漁民遭到中共強押擄回中國，是直接政治報復台灣總統賴清德，因海上不同陸地有地標，漁船在臨近海域越界並不稀奇，以往兩岸雙方執法時一般只會驅離，除非有特殊原因很少會扣留，這次中方的強硬執法給予外界的觀感，是在挑戰金門和外島管轄權，使台灣總統賴清德難堪，且中國中共故意以此事件給賴政府政治壓力，要讓賴清德總統看起來保護不到自己的國民。

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而部分台灣民眾只是看到表象，認為海上執法僵化而已，甚至責怪受害的台灣漁民「跑到人家家裏被抓，這不是活該嗎？」，但此為中國中共推進台海「內海化」的系列侵擾行動，為打破兩岸平衡合理化後續的入侵，持續進行壓迫對台灣下馬威。

台灣漁民為求生計涉險捕魚，身為台灣這個國家的民意代表，應以保護台灣漁民人權為第一，不分黨派顏色，炮口團結對外要求釋放我國人船，但到今天仍有部分藍營立委民代，幫中共此壓迫漁民行為解套，如此行為怎麼對得起台灣漁民？

（政治工作者、教育博士）

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