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自由廣場》菲國議員護主權 台灣藍白立委應感羞愧

2024/03/07 05:30

◎ 陳永昌

去（二○二三）年二月六日，菲律賓海警船在南海仁愛暗沙執行運補時，中國海警船發射「軍事級鐳射光」，導致菲國船員暫時失明，中國海警船還一度逼近至一百四十公尺處，極為挑釁。此事發生在菲律賓總統小馬可仕風光訪問北京後不久，名列重大成果之一的兩國熱線溝通機制，完全沒有作用。

仁愛暗沙（菲方稱為阿雲錦礁）距菲律賓巴拉望省不到兩百公里，一九九九年五月菲國一艘二戰時期老舊登陸艦刻意在此擱淺，由菲律賓海軍陸戰隊輪替看守，藉以主張實際控制權，因此需要定期運送補給。隨著中國將填海造陸最大人工島美濟礁軍事基地化後，監控能力大大提升，距不到四十公里遠的仁愛暗沙，成為虎視眈眈下個目標，中國武力奪島的傳言不斷。

菲中海上衝突從此常態化，敵意螺旋升高。去年四月下旬，菲方海警船遭中國大型海警船橫擋攔截，差點發生碰撞，八月上旬再發生中國海警船向菲船發射高壓水炮，十二月又有水砲射擊與船隻撞擊，最新一回合是本月五日海上衝撞，菲海警船輕微損壞，四人受傷，馬尼拉當局立刻召見中國外交官，抗議中方「侵略行為」。

中國此次大動作明顯是衝著菲國新通過第二四九二號法案而來。該法案又稱《菲律賓海域法》（Philippine Maritime Zones Act），菲參議院剛在二月底無異議三讀通過，針對該國專屬經濟區內所有人工島礁行使排他性權力提供法理依據。提案人參議員杜仁珍諾（Francis Tolentino）強調：這項法案為推進國家利益提供一個強大外交談判工具。菲總統小馬可仕日前附和強調：若西菲律賓海域主權遭忽視，菲國將對中國發動反擊。

杜仁珍諾也是菲國參議院「海洋暨海域特別委員會」主席，該委員會去年七月底新成立，主要任務就是捍衛及保護菲國主權暨領土完整，《菲律賓海域法》即是該會成立半年後成果之一。

該會成立前後，北京當局派出全球排水量最大的中國萬噸級海警船，前往仁愛暗沙水域耀武揚威。菲國會議員並未因而膽怯退縮，或回過頭責罵小馬可仕政府不自量力硬碰硬，反而加緊立法腳步，扮演行政部門的強而有力後盾。參議員紛紛呼籲，增加菲律賓海岸防衛隊預算，甚至提議撥款在仁愛礁上興建永久性建築。

金門最近發生取締「三無船事件」，對照菲國參議院堅定捍衛主權，再看藍白立委的行徑，在野黨應為自身的失格失職而感到羞愧。

（作者是企業專業經理人）

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