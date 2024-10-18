社論》兩位前總統的雲泥之別

賴清德總統上任首次出席國慶大會，朝野人士齊聚。其中，甫卸任的前總統蔡英文與會後，當天於臉書表示跟不同政黨的領袖，一起參與國家慶典，這代表台灣多元民主的價值，也象徵國家團結一體的意義。反觀另一位前總統馬英九，答應參加卻又臨時反悔，所持理由是不願背書賴清德主張「新兩國論」，追求台獨路線。此舉備受批評。馬若認為出席國慶大會等同背書賴總統，對其他到場藍白等在野政治人物而言，豈非難堪。朝野本就各有主張，外界也不會拿參加慶典，當成是否贊同執政黨路線的觀測指標。反而刻意杯葛，意圖破壞團結，背後心態可議。蔡英文與馬英九，同為卸任總統，格局視野卻有如雲泥之別。

馬英九的無理與失禮，藍營內部亦有質疑。有黨籍民代批馬「沒有風度」，若一開始不想去，就不要答應出席，臨時取消被人罵是活該、自取其辱。馬的爭議多，除了大中國意識形態，藍營政治人物最難承受，應是今年大選前，馬英九接受德國之聲專訪，講出了「必須相信習近平」的真心話，直讓國民黨「侯康配」猛掉票。當馬愈走愈偏離，國民黨卻還得概括承受，應該最感無奈。蔡英文在五二○即將卸任總統前，同樣也接受外媒英國廣播公司的專訪，被問到如何看待習近平的野心，蔡英文清楚表明，「現在的世界已大不相同，尤其是在俄烏戰爭後，民主國家似乎能團結起來，面對侵略的意圖，並形成有意義的嚇阻」。這現在也是賴清德總統所依循的主張，而且是民主國家的主流意見。

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賴總統國慶演說後，國際輿論普遍認為溫和節制，展現「強大的延續性」，且對北京釋出善意。美國官員也認為賴的演說是降低升級的明確一步，國務卿布林肯並預先警告北京，不該以任何方式將這作為採取挑釁行徑的藉口，敦促保持克制。不過，被外界認為有如中共代言人的馬英九，做出爽約國慶大會失格舉動，似已透露北京必然動作。果不其然，中國週一發動環台軍演，升高情勢。中共蓄意動作，賴政府掌握軍演狀況，安定社會民生。主要民主國家迅速做出回應，美國、日本、德國、法國、澳洲與歐盟，均要求北京自制，不應該升高局勢。賴總統強調「台灣不隸屬於中國」、「中國無權代表台灣」、以及「抵制併吞或侵犯」等立場，國際社會日益共識。馬英九扭曲未果，藍營內部也不受歡迎。賴清德端出中華民國一一三年論述，藍營只能「燒腦」，難再無端攻訐，也遏止中共代理人繼續興風作亂。

作為卸任總統，馬英九把指控對向台灣總統，無論是之前的蔡英文，還是現在的賴清德。縱然黨派不同，但放眼主要民主國家，很難看到這般前任國家領導人，人到了國外，還想尋機自我分化、捧中罵台。至於蔡英文，則以卸任總統的身分，為台灣繼續拚外交，提高我們的國際能見度，她本週訪問歐洲期間，出席捷克「公元二○○○論壇」演說，當天中國宣布軍演，蔡前總統在國際政要面前，強調中國企圖透過各種手段併吞台灣，「台灣人民一次又一次地展示了，民主是我們不可妥協的一部分」。這些話再度把台灣面臨的壓迫，與民主友盟同受威權進犯的共同處境，聯繫一起。再來對比馬英九，既不會也不敢說這些內容，還要與中共吹同調，指稱賴的「新兩國論」刺激中共對台軍演。萬般問題，皆是我們的錯。馬這般的自虐心態，只相信習近平，讓許多台灣人民感到憤怒、羞恥。

蔡英文與馬英九，代表著卸任總統的兩種截然迥異的言行路徑。雖說都是政治資產，卻是正負有別。現任的賴政府，承繼著蔡路線，並在這基礎上擴大與國際友盟連結，蔡也在國際社會繼續為我們爭取更友善力量，讓台灣的聲量更洪亮。馬則唱衰台灣，視民進黨政府如寇讎，卻異常在乎不能觸怒習近平龍顏。這般嘴臉，對於想爭取選票的在野黨，自是票房毒藥。然而，明知食之會「有害」，棄之卻「無膽」，仍被這國共一中枷鎖羈絆著，是藍營走不出政治困境的根由。蔡英文與馬英九，標舉不同政治選擇，台灣主流民意，早做出清楚的宣判。馬遺留傾中之路，二○一六年大選被掃入歷史，國民黨三度挑戰總統大位失利，原因繁多，但箇中關鍵，還是太為馬路線「燒腦」，才難以自拔。

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