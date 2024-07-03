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自由開講》中共扣押台灣漁船 霸權行徑再現

2024/07/03 22:06

◎林哲宇

澎湖漁船「大進滿88號」於7月2日晚間遭到中國海警強行登檢並扣押，並連人帶船被押往福建圍頭港，引發了台灣社會的廣泛關注和強烈譴責，然而國台辦發言人陳斌華卻稱只是「大陸海警正常執法」與「維護相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源和生態環境」。

澎湖西嶼大進滿88號漁船被中國海警扣押，目前扣在中國福建晉江圍頭港。（圖由澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全提供）

對於中方的說辭，台灣社會和政府表示強烈不滿，我國澎湖立委楊曜指出，台灣漁民並不清楚所謂的「安全漁撈範圍」，政府應該更積極地保護漁民的權益，但事實上，中國長期以來利用海警職權力量在台灣周邊海域進行挑釁行為，威脅台灣漁民的生計。

台灣漁民在進行正常捕撈作業時，時常遭到中國海警的騷擾和扣押，這已經成為一種常態，這次「大進滿88號」事件再次凸顯了中國霸權主義的本質，以及對台灣漁民合法權益的肆意侵犯。

針對中國大陸海警強行登檢扣押台灣漁船的行徑，台灣政府應該採取更強硬的立場，保護漁民的權益，維護國家主權，同時，國際社會也應該關注中國在亞太地區的不法行為，防止其擴張主義和霸權行徑蔓延。

台灣漁民應該在政府的保護下，安心進行捕撈作業，不再受到外來勢力的騷擾和威脅，唯有如此，才能真正保障台灣的海洋漁業資源和生態環境，維護海洋生態的可持續發展，在面對霸權壓迫時，台灣人民應該團結一致，共同抵抗外來壓力，捍衛自己的家園和生活。

（作者為政大政治系學生）

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