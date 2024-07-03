自由開講》中共打壓異議人士闖大禍，法國強力捍衛人權！

◎茜茜

近日法國政府驅逐了兩名在中國駐法大使館工作的中國國家安全部官員，原因係中國政府試圖在法國境內強迫遣返政治異議人士，驅逐這一決定來自法國總統府艾里賽宮，目的是對北京的長臂管轄進行遏制，同時表現出法國對捍衛自身主權和保護在法國境內的異議人士的堅定立場，此事件引起了國際社會的廣泛關注，並揭示了中國政府在全球範圍內打壓異議人士的強硬手段。

法媒揭露，近日法國政府驅逐了兩名在中國駐法大使館工作的中國國家安全部官員，原因係中國政府試圖在法國境內強迫遣返政治異議人士。（美聯社）

中國在法國境內的非法行動及其影響

法國《世界報》揭露，中國國家安全部官員在巴黎戴高樂機場組織了一起企圖強迫遣返中國異議人士凌華湛的行動，凌華湛因在網上批評中共政府、聲援臺灣和香港等活動而成為中國政府的目標，此次企圖遣返的行動被法國國內情報總局（DGSI）阻止，但其背後的組織者卻被證實是中國駐法大使館的官員，此事件不僅揭示了中國政府試圖利用駐外機構對異議人士進行打壓，也暴露了中國在法國境內的非法活動。

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法國的應對措施和國際影響

法國政府在確認該事件後，迅速採取了驅逐這兩名中國官員的行動，此舉展示了法國捍衛自身主權和保護異議人士的決心；同時，法國選擇在中國國家主席習近平訪法期間暫緩驅逐，以避免外交關係的惡化，然在習近平離開後立即執行驅逐決定，顯示出法國政府在面對國家安全威脅時的果斷態度，此舉也向國際社會發出了強烈信號，即法國不會容忍外國政府在其境內的非法活動，並呼籲其他國家共同抵制中國的長臂管轄行為。

中共打壓異議人士的手段及其國際影響

中國政府對異議人士的打壓不僅局限於國內，還通過駐外機構和秘密情報人員在全球範圍內進行。凌華湛的經歷顯示出，中國政府對於批評其政權的人士採取了極端手段，包括強迫遣返和綁架威脅，這些行為嚴重侵犯了他國主權和人權，並在國際上引發了廣泛譴責，法國政府的驅逐行動，不僅是對中國政府這些行為的強烈回應，也提醒國際社會關注和抵制中國政府的擴張和侵犯行為。

我國應對中國擴張行為的建議

針對中國政府在全球範圍內的非法行為，我國應積極聯合國際社會，共同譴責並抵制這些行為，我國可以通過外交渠道向法國表達支持，並呼籲其他國家加入反對中國長臂管轄的行列；同時，我國應加強自身的防範措施，保護在國外的本國公民和異議人士，並在國際場合強調捍衛人權和主權的重要性；此外，我國還應加強與其他民主國家的合作，共同應對來自中國政府的威脅，共同維護國際秩序和法治精神。

總結

法國驅逐中國間諜的事件揭示了中國政府在全球範圍內打壓異議人士的嚴重性，也展示了法國在捍衛主權和保護人權方面的果斷態度，此事件對國際社會具有重要啟示，即各國應聯合起來，共同抵制中國政府的擴張和侵犯行為，我國應積極參與國際合作，共同應對中國的挑戰，維護國際秩序和法治精神。

（作者為研究生）

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