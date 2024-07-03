社論》中國狼披羊皮 西方誤以為羊？

去年十一月，艾班尼斯訪中。本月中旬，李強訪問澳洲。中澳關係能否破冰？澳洲能否有助於中國突破第一島鏈？李強：澳中兩國的關係，在經歷波折後，重回正確發展軌道；兩國的歷史文化、社會制度不同，對一些問題的看法存在差異是正常的，關鍵是要加強溝通對話。艾班尼斯：作為一個具有不同歷史、政治制度和價值觀的國家，在可能的範圍內，我們會與中國合作，在必要的情況下，則保持不同意見，並從國家利益出發來互動。難道，西方與中國交往擺脫不了老套，一個狼披羊皮，久而久之，另一個竟誤以為羊？

所有的國家，幾乎都有不同的「國情」。冷戰年代，共黨陣營、民主陣營之間涇渭分明。然而，歷經全球化，貨物、服務、人才、市場自由流動，有人認為「世界是平的」。其實，差異繼續存在，只是被掩飾或忽視。中俄所見略同、有志一同：各國自身歷史、文化、國情不同，都有自主選擇發展道路的權利。不存在高人一等的「民主」，雙方反對把本國價值觀強加於人，反對以意識形態劃線，反對所謂「民主對抗威權」的虛偽敘事，反對將民主、自由作為向別國施壓的藉口和政治工具。中國外交戰狼向美國叫陣：美國有美國式的民主，中國有中國式的民主。當然，普廷也有其俄羅斯式的民主。

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所謂的「中國式的民主」，真的令人笑掉大牙，但是正牌民主國家，也「很難跟騙子爭辯」。「中國式的民主」，從毛澤東到習近平萬變不離其宗：人民是共產黨專政的對象，沒有主權在民，更沒有制衡、監督、問責。人民只許規規矩矩，不許他們亂說亂動；如要亂說亂動，立即取締，予以制裁。此一最高指示，從土法煉鋼年代，到數位極權年代，隨著統治工具的精緻化、全面化，一黨專政更有效率地服務於一人專政。而且，專政本國意猶未足，還想專政全球。有人認為，脫下毛裝換上西裝，中共就不是共產黨了，不是無知便是愚蠢。

五月初，習近平訪問法國，當地媒體揭露中國地下警察、中國公安局、僑民組織密切合作，企圖控制在法國的中國異議人士，強迫遣送回國。事實上，行之有年的「獵狐行動」，從海外追蹤「貪腐」官員，延伸到在海外追蹤和打擊反對派勢力。此所以，針對「懲治台獨」之說，甚至「可在犯罪嫌疑人不到案情況下起訴」，我陸委會宣布，調升中國及香港、澳門旅遊警示為代表「非必要前往」的橙色燈號，以免淪為人質。國台辦卻作賊喊捉賊，反批我方旅遊警示是對廣大台灣同胞赤裸裸的威脅恐嚇，嚴重侵害台灣民眾正當權益，破壞兩岸關係發展。這也是一黨專政的歪理之一：它可以在國內迫害人民，卻不許他國政府保護人民。華裔澳籍楊恆均、成蕾，淪為「外交人質」，幾乎是西方共同的故事。

輕忽中共「以黨治國」，對共黨理論與體制掉以輕心，受害的不僅澳洲，英、加、美等民主國家及台灣，也都深受其害，菲律賓甚至爆發「間諜市長案」。所謂的改革開放，尤其是一九八九的六四事件之後，益加凸顯了「政左經右」的本質，反對「和平演變」乃重中之重。可以說，習近平是個共黨理論與體制的接班人，加上他的個人特質，左的路線走得更極端。可惜，西方對改革開放自始懷有浪漫幻想，以故，除了挹注中國經濟快速成長，缺乏同時促使中國自由化的作為，輕信中產階級興起，便將帶來政治改革。而將近半個世紀，外界覬覦世界工廠與市場之際，中共卻一刻也沒有懈怠於「黨的建設」，黨的核心牢牢控制黨，而中國的一切都由中國共產黨領導，禁止任何組織或個人破壞。這樣的理論所構成的體制，不論是個人性、組織性、民族性，包括核心內部的「反動」，都要毫不留情地予以粉碎。目的是：中國共產黨無可取代。

曾任川普國安顧問的歐布萊恩，在最新一期「外交事務」撰文主張：「華府應設法讓經濟與中國脫鉤」、「美國應考慮將十七萬七千名陸戰隊員全數部署到太平洋區域」、「在對台做出承諾的同時，明確表述台灣應擴大防務，包括更大範圍的徵兵等。」四年前，他在國安顧問任上稱：美國早自一九三○年代以來犯下的最大錯誤，就是誤判中共，因為美國長期忽視中國獨特的共產主義意識形態，對此我們再也不會犯錯了。有消息說，如果川普勝出，歐布萊恩是國務卿人選之一。際此大選辯論拜登表現欠佳，川普捲土重來氣氛加重，這些對中政策見解，或許值得注意。

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