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自由開講》中共扣押台灣漁船背後的政治考量！

2024/07/06 12:30

◎張亞柔

回顧中共外交部前發言人汪文斌於111年6月13日表示，根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區，因此，中國對台灣海峽享有主權和管轄權，此說法是中共利用「法律戰」給予台灣海峽所有權的定義。

中國外交部前發言人汪文斌。（歐新社）

國際社會關注中共的說法，擔心此定義恐影響台海的和平穩定。美國及其盟國強調台灣海峽的國際水道地位，並要求中共遵守國際法，避免單方面改變現狀。日本等鄰國也表達關切，強調自由航行的重要性。

筆者認為，日前中共扣押台灣漁船，恐有政治考量，中共欲透過扣押漁船與後續行政裁罰，展現中共對台海擁有管轄權，藉由此事件弱化我國政府主權地位及對政府施壓。呼籲政府應對可能發生的情況進行沙盤推演，預先想好應變措施，以應對中共未來對台灣船舶和軍租商船採取的執法行動，確保台灣在面對中共挑釁時，能夠及時有效地應對和保護自身利益。

（作者為自由業

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