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自由開講》萬安演習 避難場所不給避難！

2024/07/25 18:46

◎ 孫博萮

2024年7月23日下午1:30，萬安演習的警報聲如期響起。（作者提供）

2024年7月23日下午1:30，萬安演習的警報聲如期響起，筆者為了想要熟悉住家附近防空避難路線及做法，以因應隨時可能發生的空襲，於該日演習開始之前即以「警政服務App」查詢了離住家最近的防空避難場所，並準備好隨身的防空避難包，警報開始之後便迅速前往最近的場所。

演習前即以「警政服務App」查詢了離住家最近的防空避難場所，並準備好隨身的防空避難包。（作者提供）

在抵達之後確認了門口貼有「防空避難」標誌，便詢問該社區的管理員此處是否為防空避難場所，表示要進入避難，結果管理員表示此處並非防空避難場所，筆者便回應說門口有貼標示此處為防空避難場所，管理員不可置信地到門口看，還說上面這個箭頭是指要往前才是避難場所，不是該棟。

確認了貼有「防空避難」標誌，便詢問社區管理員是否為防空避難場所，表示要進入避難，結果管理員表示此處並非防空避難場所。（作者提供）

筆者再次告知此處就是避難場所，管理員也不敢大意，便致電該社區總幹事確認，總幹事隨即回應是，但當提及有民眾要入內避難，總幹事的反應卻是為什麼不是社區的住戶卻要進來避難？還表示若是縣政府的演習人員要來檢查才要讓其進入，附近的住戶則不允許其入內「逛大街」。

隨後筆者直接與總幹事對話，總幹事表示要先訪客登記才可以入內避難，筆者表示這並不符合相關法規要求，總幹事還問說怎麼不去別的社區避難？當筆者表示要去檢舉，總幹事就氣急敗壞地指摘筆者是來「搞破壞」，要進來就要「按規定登記」，但問其「入內避難需登記」的辦法在哪？管理員也拿不出來，筆者放棄爭論離開現場。

接著筆者便前往第二近的防空避難場所要求避難，第二個社區管理員同樣也是丈二金剛摸不著腦袋，不了解相關規定，也同樣推說怎麼不去另外一個社區避難？最後在不知打電話給誰確認之後，同樣拒絕筆者入內避難，即便明確告知因該處違反相關規定將予以檢舉，管理員也不當一回事。

貼有「防空避難」標誌的避難場所。（作者提供）

有的連標示都沒有 民間防空避難場所如同虛設

最後筆者前往第三近的避難場所，結果該場所門口連「防空避難」的標示都沒有，虧這個社區還有本縣立委唯一的服務處設在這裡，結果連最基本的標示都沒有，且演習期間還不時有人員進出走動、其中一戶店面甚至還有工人持續在施工，管制更顯散漫。

我們這裡距宜蘭縣政府僅百來公尺，更是未來「宜蘭高鐵站」的預定區塊，倘若連「縣政中心」都成這樣，那其他地區的狀況更難想像。「演習視同作戰」這句口號人人會講，但當遇到演習時，這些位於民間的防空避難場所卻如此缺乏開放公眾防空避難意識，倘若哪天不幸遇到真實空襲發生，難道民眾也將會是這樣遭拒於防空避難場所之外嗎？

有的避難場所，甚至連「防空避難」標誌沒有標示。（作者提供）

「演習視同作戰」第一線與公眾缺乏民防意識

此事亦證實，「防空避難場所」的第一線人員對自身應提供防空避難的相關義務、權責之觀念、意識均嚴重不足，社區管委會的「訪客登記」要求雖不合理但亦能理解，但理解歸理解，並不符合防空避難時的真實做法，那到底場所管理者的義務與權責為何？「演習視同作戰」不能僅是口號，相關主管機關應訂出明確規範與指引並加強宣導，並確實要求各社區應定期做防空避難演習的演練，才不會到危急關頭因平時管理未落實造成不必要的遺憾。

（作者為台澎法理建國工作者、守護宜蘭好山好水行動聯盟召集人）

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