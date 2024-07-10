黑熊學院》「國會職權修法暫時處分案」憲法法庭為什麼要開庭？在討論什麼？

在「國會擴權法」三讀通過後，有四個機關對此法案有疑慮，因此向大法官提出了憲法訴訟，並同時送出暫時處分。

◎黑熊學院

在「國會擴權法」三讀通過後，有四個機關對此法案有疑慮，因此向大法官提出了憲法訴訟，並同時送出暫時處分。



快速看懂「國會職權修法暫時處分案」憲法法庭為何要開庭（取自貼文）

也因此，7月10日的憲法法庭開庭討論「國會職權修法暫時處分案」。



●什麼是暫時處分？



「其實『暫時處分』不一定要討論，大法官可依據自己的職權，他如果覺得這個法律有問題，就可以下暫時處分。」



沈伯洋說，但因為這個法案存在一定爭議，因此大法官開了一個準備程序，跟大家討論一下有沒有什麼意見。



「全台灣都知道今天要討論暫時處分。這一定緊急，不緊急根本不用討論。所以時程不會太長，大家都是一樣的時間準備。」



此外，今天的討論主題並不是「法案有沒有違憲」，這是之後言詞辯論要做的事。



沈伯洋說：「今天討論的是，這個法案是否先不要生效？要不要暫停？」那就會進入許多討論的階段。「例如黃國昌、翁曉玲、跟吳宗憲等人，就要證明這個法案繼續下去也不會怎樣，也是今天的重點。」



▌憲法訴訟法規定，「要不要暫停」重點如下：



第一，案件有沒有被受理。

第二，會不會有難以回復的損害。

第三，有沒有急迫與必要性。

第四，權衡利弊。例如停跟不停，哪個對社會比較好？



上述就是兩邊必須提出的觀點。



沈伯洋說：「我們認為不管是人事同意權、國情報告調查，其實都有難以回復的損害。」



或許有些人會認為有必要性、找不到別的更好的方式，「還有人說可以走公民複決，但這要等到明年才有機會公投，一年其實事情該發生都發生了。」



沈伯洋說：「我們要去證明。證明權衡後，『暫停處分』不會怎樣。暫停就是回歸到沒修法前，在這之前台灣很和平啊。」



問題在於不暫停的話，會有可預見的損害。沈伯洋說：「這就是我們對未來的推測。」



▌為什麼要做未來的推測？



「在暫時處分中一定要去推測一些事。你要把未來可能性列出來，這也是大法官最關心的。」



這更是為什麼大法官尤伯祥詢問翁曉玲跟黃國昌「如果今天總統賴清德不來，會怎麼樣？」——因為這樣大法官才有辦法判斷法律的「停」跟「不停」的差別。



為什麼問出答案很重要？沈伯洋說：「你立這個法的理由定義要清楚。你定義不清楚，為什麼要立這個法？」然而大法官並沒有得到回答。



這些問題其實都可以是健康的辯論，但沒有回答就很難繼續下去。「當黃國昌不太知道怎麼回答的時候，他會說『我們的重點是台灣民主要深化』。」



大法官要看一個事情有沒有合乎憲法，這跟民意沒有什麼關係；民意覺得是對的，不一定代表合憲。



不過沈伯洋也提醒： 「雙方回答得好或不好，跟會不會暫時處分沒關係。大法官最後還是可以用他自己的方式去理解，再根據自己的知識做判斷。」



顯而易見，今天憲法法庭的主要目的是大法官「想聽聽大家的看法」；這當然跟大法官嚴不嚴格沒有關係。



接下來八月會有言詞辯論，我們也持續關注這件事的後續發展。



#黑熊學院

（本文經同意轉載其臉書2024.07.10貼文）

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