黑熊學院》如何建立「數位社會韌性」？

受假訊息攻擊最嚴重，台灣連續 11 年排名世界第一 我們多少會為了現實世界的災害擬定計畫，但對於 #網路上的災害 能做哪些準備、又該如何做好心理建設？

◎黑熊學院

受假訊息攻擊最嚴重，台灣連續 11 年排名世界第一

假訊息的攻擊，將比子彈更快傷害你



根據瑞典哥德堡大學的2024年報告指出，受境外假訊息影響最嚴重的國家，台灣連續11年「奪冠」。



●缺乏「數位社會韌性」難以對抗謠言與假訊息



作為台灣人對災害已不陌生，面對可能來襲的地震、颱風、土石流等事前的預防與準備，也隨著時間推進越做越好。

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我們還能做哪些努力，讓「數位社會韌性」更加牢固？（取自貼文）



即使真的發生上述災情，我們往往也能按照事前規劃在災中、災後做相對應的行動來降低損失，重回正軌。



我們多少會為了現實世界的災害擬定計畫，但對於 #網路上的災害 能做哪些準備、又該如何做好心理建設？



●即時闢謠的能量是否足夠？



今年 0403 花蓮地震為例，台灣各地幾乎都感受到強震，也陸續傳出災情。



大家如果還記得，當時社群上就陸續傳出「龜山島坍塌」、「台北市文山區大樓傾斜」等錯誤訊息，造成許多人不必要的恐慌，幸而台灣當時相關單位都即時出來澄清與闢謠。



社群大量討論這類假訊息的結果，可能讓真正重要的即時訊息被掩蓋。



●軍事武器跟「建立數位社會韌性」一樣重要



2015年，巴黎曾發生多起恐怖攻擊事件，當下在社群一片混亂、未經查證的訊息四處流竄。



正是在這種時刻，數位社會韌性的作用非常明顯：



當地群眾開始出現自發性的組織策略，並且使用基本的網路闢謠、可疑訊息過濾工具來增強社群面對恐怖攻擊的有效應對能力。



當時 Facebook 讓用戶告知自己的安全狀況，並向朋友展示目前的位置；此外，身處巴黎的民眾也在 Twitter 上使用 #PorteOuverte 標籤向有需要的人提供援助。



正因社群網路的團結，讓恐慌的現象在最快的時間內得到控制。

我們還能做哪些努力，讓「數位社會韌性」更加牢固？

（本文經作者同意轉載其臉書2024.7.19貼文）

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