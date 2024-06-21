自由開講》改變警察的命運、要從「馨」做起！

◎陳學獎

警察工作三十多年來，唯一有真正變革的只有「警察制服」！從戒嚴時期的卡其色到解嚴後的藍色艾森豪，換成現今戰術型海軍藍制服。穿著過的人都會感觸良多！為何？因為身穿警察制服，就是代表國家執行公權力。

每年都有關於警察工作的新聞報導與事件探討，因為時代在驟變，警察工作也隨之因應而有所變化，當然自會有許多撻伐與要求。但每當新聞過後，每年還是繼續重演警察「自殺、貪污、瀆職、勤務制度、執勤過當」等紕漏問題，根本之因就是沒有修法，沒有訂定完善法則，無怪乎「靠北警察」網站推出至今，就已超過上萬則吐槽心聲！

執法者，必須依法執法才是合法，許多不合時宜的約制法令及不相關的協辦業務，早該超前部署汰除並增訂合宜的新法規，讓警察有所遵從。「法規與制度」都是人為所訂，那為何不早早修改過氣的條文？在位者、有權力者當深謀遠慮，思考如何讓警察在身心方面獲得平衡，在勤務執行上更順遂，與民眾接觸更諧和，故筆者想將三十多年來基層警察之聲匯集呈現如下：

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圖為警察示意圖，人物與本文無關。（資料照／警方提供）

一、 改變官警對立心態：已故前署長顏世錫先生曾經提倡「台灣警察訓練中心」，將警專與警大合而為一，好比調查局體制，經由通過考試錄取受訓後任用，從在職中再進修擢升領導幹部。

二、 全國警察人事、裝備、制度一條鞭：統一由警政署負責，不再受制縣市地方政府，不用受縣市議會監督。不必迎合縣市首長為了選票，所加諸的治安滿意度及其行政作為。

三、 廢除不相關之協辦業務：重新定位民防、義警、警友會、犯罪宣導等工作，是否有其存在之必要，或修正法規變更新進做法。以期有效運用民力來因應未來的無常災害事故。

四、 改變全民心態：警察不是萬能亦非萬用，不要讓「1999專線」都是指向警察，我們不要淪為警察國家。該是政府其他所屬部門的權責業務，就該明確宣導讓民眾周知。

五、 摘除官僚體系：沒有「警察人員管理條例」，就該依據「公務人員服務法」的心態來治理團體。警界的氛圍應該要跳脫英雄本位主義、考績功獎透明、勿存鄉愿心裡、勿以職務階級壓制下屬、尊重各方不同立場。

俗語說：「今月曾經照古人，古人未見今時月」，警界團體因為存在著不同年代背景的人員，故在觀念及立場上或許會有分歧，改變警察命運，要從「馨」做起。馨字意味著良善的「警察法制」才能無遠弗屆散播到全國各駐地，且流傳百世永垂不朽！當然，每位警察都該好好愛惜自己的羽毛，尊重自己的職業，唯有警察內部團結表現優異，才有籌碼對外要求更多，也才能贏得社會大眾的認同與稱許！

（作者為警察）

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