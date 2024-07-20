自由開講》臺灣安全：自主決策與務實的資源分配

◎危妮郝



近日，前美國總統川普國安顧問歐布萊恩建議台灣將國防支出提高至GDP的5%，引發各界討論。部分人士質疑此舉是否意味著台灣過度仰賴美國，甚至將台灣推向戰爭邊緣。然而，台灣的安全問題並非簡單的二元對立，而是在地緣政治現實下，如何自主決策並進行務實的資源分配。

前美國總統川普國安顧問歐布萊恩（後）建議台灣將國防支出提高至GDP的5%，引發各界討論。（彭博檔案照）

中國的威脅與台灣的自主性

台灣政府始終強調，面對中國的武力威脅，守護台灣人民的民主自由生活模式是首要任務。行政院發言人陳世凱明確指出，台灣的國防預算穩定增長，正是為了應對中國的軍事壓力。然而，台灣的自主性並非僅僅體現在軍事層面，更體現在獨立自主的決策能力上。陳世凱強調，台灣沒有「美國爸爸」或「中國爺爺」，只有「台灣母親」。這句話精準地闡明了台灣在國際政治中的定位：台灣的未來應由台灣人民自行決定，而非受制於任何外部勢力。

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行政院發言人陳世凱明確指出，台灣的國防預算穩定增長，正是為了應對中國的軍事壓力。（資料照）

國防預算與社會福利的平衡

歐布萊恩關於國防支出的建議，也引發了關於資源分配的討論。部分人士擔心，增加國防預算是否會排擠其他社會福利支出。對此，行政院的回應強調了平衡的重要性。陳世凱表示，政府在持續增加國防預算的同時，也同樣重視教育、幼兒照護、長照等社會福利支出。這顯示出台灣政府在面對安全挑戰時，並未忽視人民的福祉，而是努力在兩者之間取得平衡。

台積電議題：理性看待產業發展

除了國防預算，台積電的發展也成為討論焦點。部分人士擔憂台積電赴美設廠，可能影響台灣經濟發展。陳世凱則反駁了這些說法，強調台積電在台灣各地均設有廠房，且大部分廠房仍位於台灣。他指出，美國的台積電廠房尚未建成，因此相關批評缺乏根據。台積電的發展策略是基於全球市場需求和企業自身利益的考量，台灣應理性看待，並持續提升自身產業競爭力。

總體而言，台灣的安全問題需要從多個面向進行思考。在中國持續施壓的背景下，台灣必須強化自身的國防力量，並展現自主決策的決心。同時，台灣也需要在國防與民生之間取得平衡，確保社會的穩定發展。面對外部的挑戰與建議，台灣應保持冷靜思考，以務實的態度制定符合自身利益的政策。

（作者為學生）



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