李忠憲的思考》核能災害與氣候暖化

我完全不能認同李遠哲的話，台灣在全球氣候暖化的污染中所佔的比例並不算高。根據維基百科的數據，台灣的二氧化碳排放量在2020年約為273.17百萬噸，這大約佔全球總排放量的0.78%左右 ，台灣的碳排放量在全球占比不高。

◎李忠憲

李遠哲在受訪中表態，非常認同童子賢的觀點：「雖然核電有缺點，但核能帶來的災害，跟全人類滅絕是絕對不能相比。面對核能的研究，如何設立跟運用核電廠，我覺得這樣的大方向是對的。」

李遠哲在受訪中表態，非常認同童子賢的觀點，覺得大方向是對的。」

（取自貼文）

我完全不能認同李遠哲的話，台灣在全球氣候暖化的污染中所佔的比例並不算高。根據維基百科的數據，台灣的二氧化碳排放量在2020年約為273.17百萬噸，這大約佔全球總排放量的0.78%左右 ，台灣的碳排放量在全球占比不高。

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台灣的二氧化碳排放量 僅佔全球總排放量的0.78%

我不知道為什麼李遠哲跟童子賢會如此放大台灣在全球氣候暖化中的角色。寧願冒著台灣可能發生核能災害亡國的風險，也要盡量減輕全球氣候暖化不到1%的負擔。

以前有次我跟X有個深度的對談，有關高科技發展、人工智慧對人類未來的影響。

我們有個共識：人工智慧最後應該會毁滅人類！

但因為這樣，台灣就不要發展半導體、資訊科技或人工智慧的技術嗎？

我們也有共識：在人類滅亡之前，我們要先顧好台灣，就任何挑戰來講，台灣先滅亡的機會應遠大於全人類。

看到這些言論，讓我想到我爸，他應該也是這樣想的，小家庭忍耐一下，大家庭比較重要！

想想我膽子也真大，趕快找尼采來救援。之前我用尼采「一切的美德都是強者的東西」批評我爸，弱者的美德只是虛偽或犧牲最應該照顧的人。但不管什麼人，尼釆的哲學就是這樣，不是嗎？



（作者為資安學者）



（本文經作者同意轉載其臉書2024.07.09貼文）

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