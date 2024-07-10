晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》再啟核能路：地球沒滅，台灣先滅

2024/07/10 10:19

◎杜信龍

和碩董事長童子賢提倡能源比例為核電三成、再生能源三成，但此目標不切實際，忽視技術和經濟限制。作為「氣候變遷委員會副主委」，他應專注推動綠能發展。前中研院院長李遠哲支持童子賢的核能言論，並接受賴清德總統邀請，擔任國家氣候變遷政策委員會顧問，認同延役及建設新核電廠的建議。筆者認為，台灣若走回頭路，將是死路。

以下例子說明核能發電在極端氣候事件下的脆弱性，無法提供穩定可靠的能源供應：

二○一八年歐洲熱浪導致多國核電廠降載；二○一九年歐洲再次熱浪，核電廠停機；二○二○年台灣核二廠因海水溫度過高降載；二○二一年美國加州暴風雪致核電廠降載。

二○一八年歐洲熱浪導致多國核電廠降載；二○一九年歐洲再次熱浪，核電廠停機；二○二○年台灣核二廠因海水溫度過高降載；二○二一年美國加州暴風雪致核電廠降載。圖為核電廠示意圖。（歐新社）

綠能如太陽能和風能具有更好的適應性和靈活性，能應對氣候變遷的不確定性。未來科技經濟需要可持續和環保的能源解決方案，包括太陽能、風能、儲能技術和智能電網，能提供穩定和靈活的能源供應，減少對單一能源的依賴。台灣擁有充足的太陽能和風能資源，應大力投資發展這些綠色能源，為未來科技經濟提供強有力支撐。

童子賢作為科技公司董事，應以事實及數據解決問題，而非拋出如流言般的言論令人失望。李遠哲雖為科學人，卻拿台灣人當實驗般，似乎風險不在。核能的實際可行性和綠能的發展潛力未經審慎評估，就頻在媒體發言，如同兒戲。綠能才是未來科技經濟的需求，盡快轉換，才是應對氣候變遷之道。否則，地球未毀，台灣這塊彈丸之地恐先消失。

（作者為台南市市民

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書