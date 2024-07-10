自由開講》再啟核能路：地球沒滅，台灣先滅

◎杜信龍

和碩董事長童子賢提倡能源比例為核電三成、再生能源三成，但此目標不切實際，忽視技術和經濟限制。作為「氣候變遷委員會副主委」，他應專注推動綠能發展。前中研院院長李遠哲支持童子賢的核能言論，並接受賴清德總統邀請，擔任國家氣候變遷政策委員會顧問，認同延役及建設新核電廠的建議。筆者認為，台灣若走回頭路，將是死路。

以下例子說明核能發電在極端氣候事件下的脆弱性，無法提供穩定可靠的能源供應：

請繼續往下閱讀...

二○一八年歐洲熱浪導致多國核電廠降載；二○一九年歐洲再次熱浪，核電廠停機；二○二○年台灣核二廠因海水溫度過高降載；二○二一年美國加州暴風雪致核電廠降載。

二○一八年歐洲熱浪導致多國核電廠降載；二○一九年歐洲再次熱浪，核電廠停機；二○二○年台灣核二廠因海水溫度過高降載；二○二一年美國加州暴風雪致核電廠降載。圖為核電廠示意圖。（歐新社）

綠能如太陽能和風能具有更好的適應性和靈活性，能應對氣候變遷的不確定性。未來科技經濟需要可持續和環保的能源解決方案，包括太陽能、風能、儲能技術和智能電網，能提供穩定和靈活的能源供應，減少對單一能源的依賴。台灣擁有充足的太陽能和風能資源，應大力投資發展這些綠色能源，為未來科技經濟提供強有力支撐。

童子賢作為科技公司董事，應以事實及數據解決問題，而非拋出如流言般的言論令人失望。李遠哲雖為科學人，卻拿台灣人當實驗般，似乎風險不在。核能的實際可行性和綠能的發展潛力未經審慎評估，就頻在媒體發言，如同兒戲。綠能才是未來科技經濟的需求，盡快轉換，才是應對氣候變遷之道。否則，地球未毀，台灣這塊彈丸之地恐先消失。

（作者為台南市市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法