自由廣場》想學瑞士／核電應如期除役且不再新建

◎ 蔡雅瀅

國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢表示：台灣應在能源政策上比照瑞士，將核能做為基載電力。

惟查，瑞士國會2023年通過「以再生能源為基礎來維持電力供應安全」的法案，並在今（2024）年6月以68.7%贊成率通過複決公投；且早在2017年5月，瑞士曾以58.2%贊成率，通過「2050能源策略」公投，內容包括：一、強化能源效率並抑低能源消費；二、增加再生能源；三、既有核電廠屆齡除役且禁止興建新核電廠。理由包含：節能改善可強化創新、增進投資與就業機會；再生能源可提升能源自主並降低進口化石燃料的費用；核廢料問題未解決、新一代核電成本昂貴等。

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再從震災風險分析，瑞士每年約有1,000至1,500次地震，大多為無感地震，平均每50至150年發生一次6級以上的地震。我國位於環太平洋地震帶，每年約有4萬次地震，其中有感地震約1千 次，至於6級以上地震，單是2022年這一年就高達12次。我國震災導致核子事故的風險，遠高於瑞士。況核一、二廠緊鄰山腳活動斷層，核二廠蓋在岩漿庫上，核三廠有恆春活動斷層通過，能如期平安除役已是萬幸，根本不應冒險延役。

2023年統計資料，瑞士的核電雖佔33.97%，但再生能源高達63.38%，化石能源僅佔2.42%。綜合前述公投結果與我國地質條件，若要在能源政策上向瑞士學習，該學的不應是冒險將我國核電佔比由2023年的6.31%，提高至童副召集人理想中的30%。而是既有核電廠應如期除役且不再新建；推動深度節能；並以自主的再生能源，取代進口化石能源。

核電並非再生能源，對許多承諾使用100%再生能源的我國企業而言，罔顧國民安全與核廢處理困境，大幅提高能源結構中的核電佔比，依然無法滿足其能源需求。當科技巨擘Google在美國內華達州以先進地熱技術為其資料中心供電，盼科技業出身的童副召集人不要執迷於核電，而應推動節能科技，與引進新的再生能源技術，取代傳統化石能源。

（作者是台灣蠻野心足生態協會專職律師）

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