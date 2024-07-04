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李忠憲的思考》人生需要目標嗎？

目標和人生目的有關，但並不完全相同，只有對那些將人生目的與目標聯繫起來的人，無法達成目標才會將自己視為失敗者，我認識許多人，他們對自己未實現的目標深感不滿，失落不容易快樂。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2024/07/04 19:15

◎李忠憲

幾乎沒有人能夠逃脫這個問題的壓力，它觸及我們存在的核心，揭露了最深層的慾望和期待。

沒有目標是否就沒有存在的價值 ？對這個問題主要有兩種選擇：

1. 追求永久有意義且以目標為導向積極地生活。
2. 極度放鬆、充滿慾望、隨波逐流。

目標主要功能是產生意義。每個有意義的行動都有一個目標，否則就沒有目的。然而，由於像人類這樣的生物，存在是比意義更迫切的需要，目標具有心理上的直接激勵作用——而設想的實現時間從三分鐘的泡麵，到千年帝國。

具體的目標使衡量自己的進步成為可能，然而不設定目標也並非是沒有意義。經驗表示設定目標嚴重限制了一個人對生活的感知範圍，它限制了我們的觀察的敏銳度，常常讓我們對世界、其他人的需求視而不見，眼睛只放在某個方向，最終對我們自己視而不見。

由於目標總是在未來，它們也貶低了唯一無疑真實的經驗，即是當下。

還記得那個反中資紫光運動的一流教授？全團遊說請他吃飯，花了兩、三個小時的時間說明溝通。解釋所有的利弊得失。他不上車，就不上車，我想最主要就是：他是一個有具體「目標」的教授！圖為當年學界反紫光記者會 。（資料照）

要把時間和金錢拿來努力和儲蓄，一切都是為了將來。在目標的魔咒下，每個人都只能只能是通向遙遠目標的手段和階段。有錢要存起來，有時間要努力讀書工作，尤其更糟糕的是，生活中最偉大、最高尚的事物通常都會被悲慘地錯過了。

還記得那個反中資紫光運動的一流教授？全團遊說請他吃飯，花了兩、三個小時的時間說明溝通。解釋所有的利弊得失。他不上車，就不上車，我想最主要就是：他是一個有具體「目標」的教授！

目標和人生目的有關，但並不完全相同，只有對那些將人生目的與目標聯繫起來的人，無法達成目標才會將自己視為失敗者，我認識許多人，他們對自己未實現的目標深感不滿，失落不容易快樂。

那些真正意義上的關係，伴侶、小孩或朋友，對他們而言，只是空虛。過這種悲慘的生活，無論原因是來自過度野心勃勃的父母，書本或電影的教條訓示。現實中的目標與他們並不匹配，至今仍在誤導他們。

人不一定要會唸書，只要過得快樂也不錯，就我的人生觀察，很會讀書的人，如果沒有智慧了解生活上最基本的道理，常常會做出錯誤的選擇，甚至有悲慘的人生。有目標的時候日子過得特別充實，雖然過得辛苦但總覺得有意義，達到目標反而覺得空虛，沒有活著的感覺。

設定和追求個人目標可以提供動力和方向感，從而增強幸福感。但這並不意味著每個人都需要宏大的目標才能感到幸福。一些人可能可以在簡單的、日常的活動中找到幸福，例如與家人共度時光、從事愛好的活動或享受大自然。

有些人可能會在追求目標中找到幸福，而另一些人則可能透過享受當下、接受生活本來的樣子來獲得幸福。

正如叔本華所言：人生如同鐘擺，在痛苦與無聊之間擺盪，慾望可以滿足則感到空虛，慾望不能滿足就感到痛苦！

訓練計劃就是目標，過程就是目的，或許是在鋼索上人生的平衡方式。

（作者為資安學者）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.6.30貼文）

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