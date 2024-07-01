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社論》台灣不能小看自己

2024/07/01 05:30

中國對台灣步步進逼，在總統大選底定後變本加厲，機艦的騷擾已成每日例行公事，現在更將強化對「台獨分子」的恫嚇，先是宣布懲戒五名台灣名嘴，最近又頒布「懲治台獨廿二條意見」，幾乎將生活在民主自由體制下的台灣人都定性為台獨，宣稱對台獨分子最重叛處死刑，並且可以「缺席審判」、「終生追訴」、「跨國引渡」，彷彿對「台獨」佈下天羅地網。可說是軍事威嚇之外，另一種精神作戰。

在軍事上，中共似乎在執行一種衝突邊緣策略，企圖製造擦槍走火，作為犯台的藉口。另外，公布懲治台獨措施，意圖將港版國安法的恐怖氛圍，籠罩在台灣的天空。也就是中共毫不掩飾地向台灣人民展現，一旦台灣落入其手中，原本自由、民主、多元的社會將會被徹底整肅，成為一言堂的獨裁體制。因此，中共此舉將讓台灣人產生同仇敵愾之義憤，反對中共併台之心更為強烈。由此看來，中共愈蠻橫，將會適得其反。尤其，中共軍機、艦屢屢踰越海峽中線，刻意營造共軍壓境印象，但全球重要貿易航線的台灣海峽安定受到威脅，引起美國等民主國家關切，因此有了強化台灣防衛能力的作為，例如培訓台灣部隊，加速對台軍售速度。此外，西方大國的軍機、艦經常以「自由航行」之名，穿越台灣海峽。正在夏威夷及其周邊地區進行的環太平洋軍演（RIMPAC），共有廿九個國家參與，聯合部隊指揮官韋德雖未直接點名中國，但公開表示，演習目的在於防止侵略發生。事實上，此一區域只有中國可能發動侵略戰爭，此舉無異向全球宣示，環太平洋軍演是項莊舞劍、意在中國。

然而，台灣安危固然得到國際關注，但是，由烏俄戰爭為鑑，烏克蘭所以能夠抗敵兩年多，除了西方國家提供先進武器，讓烏克蘭能夠抵擋俄羅斯的瘋狂攻擊，更重要的是，烏克蘭的防衛決心更是捍衛國家最重要的因素。就此而論，台灣一旦遭到中國武力進犯，以台灣現在是全球半導體高階晶片製造核心，與AI革命最重要的國家，能夠獲得軍火援助，勢必不會少於烏克蘭。但面對凶殘的敵人，台灣人是否展現堅定的自我防衛決心，將是保衛這個美麗島國的關鍵。

台灣如何向世人展現護衛民主、主權的決心？尤要者，不能任由中國一再軟土深掘，毫無反制作為。中共對台的兩手策略，一手紅蘿蔔、一手巨棒，也就是一方面誘之以利，但另一方面，祭出種種文攻武嚇，一下子要制裁這個、一下子要嚴懲那個，製造恐怖氛圍，而台灣似乎只能被動忍受。因而，中國軍機、艦頻頻擾台，像「走灶腳」一樣，我方都只能採取監控措施，憂心擦槍走火，引發難以收拾的衝突；另外，中國暫停我部分農產品輸中，甚至中止ECFA早收清單關稅減讓，台灣也只能表示抗議，卻沒有能力反制，任其予取予求。然而，台灣並非沒有反制的實力。台灣人均GDP已經達到三萬美元，半導體的韌性更是全球科技產業不可或缺的重鎮，國人不可低估台灣的重要性。

例如，最近中國公布「嚴懲台獨」措施，我方即提出相應對策，宣布此舉嚴重威脅國人的人身安全，因此提升赴中港澳旅遊警示為「橙色」，建議民眾「避免非必要旅行」。此舉雖然引起旅遊業者反彈，在野政治人物也指責會造成兩岸的惡意螺旋，但平心而論，政府的反應非常妥當、明快。中共一向將觀光客當成政治籌碼，在馬英九時期，中共大量開放中國觀光客來台，並打著振興台灣內需的旗幟，把自由旅遊當成惠台政策。這是非常可笑的扭曲。在兩岸旅遊上，一直都是台灣人去中國的人數更多，因此是台灣人去振興中國經濟，或是中國人來振興台灣經濟，答案一目了然。但中國觀光客卻被中共當成政策工具，並且在國內協力者與利益相關業者的宣傳下，部分台灣人似乎相信中國觀光客對台灣經濟的重要性，因此不斷要求政府要接受中共的「九二共識」，中國才會開放中客來台。相對的，國人只有自由旅行的概念，不會把是否去中國當成兩岸之間折衝的籌碼，因此在疫情之後，中國雖然仍不願開放中客來台，但台灣人仍大量前往中國觀光。

在美中貿易戰之後，疑美論者不斷散播美國對中國產品加徵關稅，違反了自由貿易的規範。實際上，中國是黨國資本主義國家，一向使用雙重手法，對內為培植國內產業，施行保護主義，設立高准入門檻，但為了將中國商品銷往全球市場，卻要求競爭對手遵守自由市場法則。近年，中國更將「經貿武器化」，不斷對它不滿的國家進行經貿制裁。這種現象在兩岸關係上更為明顯，因此，在經貿互動上，我國應該「以其人之道還治其人之身」，如果中國不開放中客來台，台灣何必單方面表示善意？提高旅遊警示，只是一個起步而已，政府可以作為之事，其實很多，台灣不能小看自己。

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